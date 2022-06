Primer posado en bañador de Carla Vigo: "Es el primer año que me atrevo"

Carla Vigo se ha dejado ver, por primera vez, tal y como cuenta ella, en bañador ante sus miles de seguidores en las redes sociales.

La sobrina de la reina Letizia hace su primer posado veraniego y lo ha subido en Instagram con el siguiente texto: "Es el primer año que me atrevo a subir una foto en bañador".

En la imagen se ve a la actriz de lo más relajada posando feliz con un bañador uniforme de color rojo. Un acierto total, a tenor de los comentarios de sus seguidores, que destacan que está "preciosa".

Hace unas semanas, Carla hizo presentación pública de su novio, Álvaro Uceda. Además, dejó una confesión que puede sorprender a la sociedad. "Nos conocimos por una aplicación y a las dos semanas vivíamos juntos. Fue un flechazo", dijo la joven de 21 años.

Sobre sus planes de futuro con su chico, Carla Vigo declaró que quiere casarse, "pero no por la Iglesia". También reconoció su deseo de "ser madre", no inminentemente, "aunque si surge", admitió que no le "importaría".

En el terreno laboral, Carla, que debutó el pasado mes de octubre en la obra de Rafael Amargo, tenía este año entre sus planes el nuevo cortometraje de Josele Román.