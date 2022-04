Carla Vigo presenta a su novio: “Nos conocimos por una aplicación y a las dos semanas vivíamos juntos”

Carla Vigo está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. Así lo ha querido hacer saber en su reciente entrevista concedida a la revista Lecturas. En ella ha hecho un repaso de sus detalles más actuales, además de hablar de otros asuntos.

Lo más destacado de esa entrevista es la presentación pública que ha hecho de su novio, Álvaro Uceda. Además, dejó una confesión que puede sorprender a la sociedad. “Nos conocimos por una aplicación y a las dos semanas vivíamos juntos. Fue un flechazo”, dice la joven de 21 años.

Sobre sus planes de futuro con su chico, Carla Vigo declaró que quiere casarse, "pero no por la Iglesia". También reconoce su deseo de "ser madre", no inminentemente, "aunque si surge", admite que no le "importaría".

Ha querido despejar dudas acerca de las intenciones de Álvaro al ser ella una chica conocida. "Me preguntó que por qué tenía tantos seguidores y le dije que lo buscase en Internet", dice aludiendo a que su actual novio no sabía quién era ella.

Sobre si ya ha presentado a su tía Letizia el nuevo integrante de la familia, la actriz confesó que la reina todavía no lo conoce, pero pronto se lo presentará, aunque no sabe cuando. Además, ha querido acordarse de su madre. "Creo que estaría muy orgullosa", dice asegurando de que su chico sería muy aceptado por Érika Ortiz.

No quiso olvidarse tampoco de su bisabuela. "También tengo muy presente a mi abuela Menchu. Le escribí un Whatsapp diciéndole: 'Aunque no lo sepas, ya he conseguido ser actriz'", demostrando que echa mucho de menos a su abuela fallecida el pasado año.

Entre otras cosas, también ha confesado que "José Antonio Avilés ha sido el que más daño" le ha hecho, así como que tuvo "una relación" con una chica, "pero acabó".