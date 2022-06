La cantante Karina es una de las artistas más queridas de nuestro país. Su dulzura y transparencia al hablar acerca de cualquier tema ha supuesto que la cantante se sitúe entre los rostros más conocidos del panorama actual.

Karina, que se ha convertido en colaboradora habitual de Espejo público, donde cuenta con su propia sección en la que aborda los problemas tecnológicos a los que se enfrenta su generación, ha presentado este viernes su primera biografía: Karina, un tiempo de entreluces.

Aunque no ha querido dar muchos datos a fin de no hacer spoiler a los lectores, la cantante ha señalado que, en la obra, se expone cómo su discográfica decidió prescindir de ella: "Me dijeron que ya no grababan a más horteritas. Me fui andando a mi casa pensando que ese señor se había equivocado".

La artista, además, ha apuntado: "Lo que sí te puedo asegurar, con la mano en el corazón, es que jamás he sido falsa". Todo ello, ha aclarado, pese a los golpes que le ha ido dando la vida. De la misma manera, ha destacado que "la fama es muy solitaria", al menos en su caso.

Karina no ha dudado en exponer un detalle de su vida personal: "Yo no he fumado nunca, pero nada. Una vez le prometí a mi padre ser buena chica". La cantante ha señalado que su padre se negaba a que ella fuera artista y, por tanto, no quería verla nunca en la televisión: "La primera vez que me vio fue cuando fui a Eurovisión".

Con respecto a su vida más personal, Karina ha comentado que solo ha tenido cinco relaciones amorosas en toda su vida. Con cuatro de ellos contrajo matrimonio, pero con uno no: "Cinco relaciones en 75 años, creo que tampoco es tanto. Me llamaban a la puerta señores que a mí no me gustaban. Los chicos de mi edad no se atrevían".