Judith, en 'First dates': "La gente me dice que soy muy ninfómana y eso es verdad"

"Me encanta follar, de todas las maneras y en todas las posturas. La gente me dice que soy muy ninfómana y eso es verdad, pero es un problema. Al serlo, no tengo ningún tope, siempre quiero más", afirmó la comensal al llegar este miércoles a First dates.

Carlos Sobera quiso saber qué tipo de chico buscaba: "Que sea buena persona, es lo más importante. También que trabaje, que yo me mantengo, no me hace falta nadie", respondió la gerundense.

"También que sea romántico y le guste la fiesta, que me encanta bailar. Si tienes dolor de cabeza, perreas, bailas un poquito y te lo quita, es como un paracetamol", afirmó.

Gustavo fue su cita, y nada más verle, Judith reconoció que "el jersey que lleva me gusta porque se le nota el cuerpo. Se lo comía todo con nata y chocolate. Además, el acento gallego me pone burra".

Él, por su parte, destacó que la parte de su cuerpo que más le gusta a las chicas es su pecho "porque lo tengo muy entrenado y llevo un tatuaje muy grande. También lo usan para dormir", señaló.

Gustavo y Judith, en 'First dates'. MEDIASET

El sexo fue un tema muy nombrado durante la cena entre ambos, llegando a un acuerdo que, mínimo, necesitaban hacer el amor a diario y que ya acordarían las veces.

"A una persona que no me vaya a echar un polvo no le quiero, eso sí, hay que conocerse, tener mucho cariño, pero hay que follar. Si no, ni se alivian los dolores, ni el dolor de cabeza, ni nada”, aseguró ella.

El gallego, por su parte, comentó que "me excitan los besitos en el cuello, las cachetaditas y cosas así… Tipo 50 sombras de Grey. Me gusta el sexo duro".

Al final, Judith sí que quiso volver a quedar porque "la cena ha sido muy corta, no he podido comer casi, y me gustaría seguir conociéndole". Pero tanto sexo espantó un poco a Gustavo, que prefirió no tener una segunda cita con la gerundense: "Su físico y la distancia me han echado para atrás", explicó.