Sánchez encuentra en Von der Leyen una aliada para reformar el mercado eléctrico europeo: "Este sistema ya no funciona"

Una de las 'obsesiones' del Gobierno español en los últimos meses ha sido insistir en la reforma del mercado el mercado eléctrico europeo. Para Pedro Sánchez el modelo actual se ha quedado anticuado y es, en parte, culpable de las tremendas subidas de los precios de la energía, agudizadas aún más con la invasión rusa de Ucrania. Hasta ahora España no ha encontrado impulso suficiente para llevar adelante la propuesta, pero por lo pronto sí ha encontrado una nueva aliada: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "El gas es el más caro y define todo el precio. Este sistema de mercado ya no funciona. Tenemos que reformarlo", ha expresado este martes en el Parlamento Europeo.

Estas palabras de la presidenta del Ejecutivo comunitario llegan en un marco complicado y de ciertos vaivenes, pues tanto los reguladores europeos como la propia comisaria de Energía, Kadri Simson prefieren no tocar nada y tomar medidas para el corto plazo. España, junto a otros países como Portugal, Francia o Italia, cree que es el momento de ser más ambiciosos. Eso sí, no hay consenso en este sentido pues los países del norte y el este de la UE, liderados por Alemania, no están por la labor de lanzarse a por otro modelo.

"Los precios de la electricidad, los precios de la energía se están disparando y estamos haciendo mucho al respecto", ha defendido no obstante Von der Leyen, asumiendo que si bien hace falta un giro, las decisiones pueden tomarse desde ya. Pero puso el foco en el problema. "Tenemos un mercado de la electricidad diseñado de una manera que era necesaria hace veinte años cuando comenzamos a introducir las energías renovables. Así, son las renovables las que entran primero porque en ese momento eran mucho más caras, y luego venía el resto de la energía, como el petróleo, el gas, la nuclear o el carbón. Y el que entra el último, el más caro, es el que define el precio", expuso ante la Eurocámara.

Las palabras de Von der Leyen pueden ser la antesala de un cambio de planteamiento en Bruselas. Hace solo un año, Simson era reacia a cualquier movimiento de calado. "El actual modelo de precios es la mejor opción para los usuarios y negocios europeos", sostuvo. Ahora la presidenta considera necesario que se dé prioridad a las renovables y que el precio deje de estar marcado por el gas, que además es la fuente de energía que más dependencia genera con la Rusia de Vladimir Putin.

Sánchez tuvo que rebajar sus expectativas hace solo unas semanas, cuando España y Portugal, en concreto, consiguieron que los Estados miembros aceptaran la posibilidad de que se les permita una "excepción ibérica" para intervenir el mercado de la península limitando el precio del gas en el mercado mayorista, dado que constituyen una "isla" energética con gran penetración de energía de generación renovable. Esa excepción prevista para un plazo de un año aún no ha entrado en funcionamiento, a expensas de que la Comisión dé su visto bueno a la propuesta aprobada ya por Madrid y Lisboa.