La conexión entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira en Supervivientes es innegable. Sin embargo, son muchas las voces que explican que se trata de una relación de conveniencia para que el esgrimista consiga más minutos en televisión.

Pese a que Anabel se separó de su marido, Omar Sánchez (aunque aún no han firmado el divorcio), no puede dejar de pensar en si su actitud en la isla podrá molestar a su expareja. Por lo que el deportista siente que está siendo solo un segundo plato para Anabel.

El acercamiento con Yulen ha sido uno de los pilares fundamentales para la influencer, que continúa participando en el reality de Telecinco, pese a que muchos no apostaban nada por ella tras haber abandonado el concurso en otra edición.

Este miércoles, Lecquio, desde el Club Social de El programa de Ana Rosa, ha apuntado que Yulen "ha seguido la máxima de que quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija y Anabel ofrece la mejor sombra de todo Supervivientes". Además, Isa Pantoja, prima de la concursante, ha indicado que no cree que haya amor entre Anabel y Yulen, sino que simplemente se han encaprichado.

"Él se fijó en Anabel antes de llegar a Supervivientes y lo único que ha hecho es poner en práctica sus planes. No me creo nada", ha sentenciado el conde que, además, ha agregado: "Si a ti te gusta una persona, no empiezas a poner cuestiones como que 'voy a ser el segundo plato'".