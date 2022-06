Omar Sánchez está muy dolido con Anabel Pantoja. No solo por su forma de romper su matrimonio, sino por cómo está coqueteando con Yulen en Supervivientes. Así lo dejó claro en Sábado Deluxe.

Pero no es lo único que le ha molestado a Omar Sánchez. Rafa Mora adelantó en Sálvame que Anabel habría tenido un rollo con un camarero de un local de Sevilla y, nada más contar dicha información, Omar habría escrito a Rafa Mora pidiéndole más detalles.

"Cuando yo conté lo del camarero, Omar se pone en contacto conmigo por mensaje, aunque no tengo amistad con él, solo un trato cordial", ha comenzado explicando Rafa Mora. "Cuando me escribió, estaba muerto de celos. Había muchas cosas que no entendía".

"Le proporcioné una foto del chico porque notaba que estaba muy nervioso. Cuando le digo el nombre del local, a qué se dedica... entonces me dijo: 'Ahh, ya me empieza a cuadrar'. Ahí empezó a atar cabos, y Anabel podría haberle hablado de este chico, pero nunca le dijo que podía haber tenido algo con él".

"Las fechas en la que Anabel estuvo con el camarero, coinciden con la época en la que estaba casada con Omar". Esas han sido las palabras más sorprendentes de la revelación de Rafa Mora. ¿Cómo se tomará todo esto Anabel Pantoja a su regreso de Supervivientes?