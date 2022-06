Todo sobre el Leopard 2: así es el mejor tanque europeo que provoca ahora un 'lío' político entre Madrid y Berlín por su envío a Ucrania

El Gobierno español quiere ayudar más a la Ucrania de Zelenski. Tal vez para que nadie pueda volver a decir que las armas entregadas por España "dan para dos horas de combate". Pedro Sánchez quiere enviar a Ucrania tanques Leopard 2, pero de ese modo está poniendo en un aprieto a Alemania.

Precisamente estos tanques son los que pidió hace unos días el embajador de Ucrania en España, Serhii Pohoreltsev, cuando dijo que los suministros enviados por nuestro país sólo alcanza "para dos horas de combates". Dada la gravedad de la situación el embajador solicitó la entrega de tanques Leopard.

El Leopard 2 es un carro de combate desarrollado en Alemania a comienzos de la década de 1970 por Krauss-Maffei-Wegmann. Entró en servicio por primera vez en 1979,​ reemplazando al Leopard 1 en su función de carro de combate principal en el Ejército alemán.

España está bastante dispuesta, pero de momento no hay confirmación oficial. Este lunes, en una entrevista en Telecinco, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que España enviará armamento dentro de sus "capacidades" y en coordinación con otros países, pero sin hacer mención de los tanques Leopard.

Pero para hacerlo, el Gobierno español necesita la autorización de Alemania. ¿Por qué? Los Leopard son de fabricación alemana y las ventas de armas por parte de este país contienen una cláusula especial por la que su Ejecutivo se reserva el derecho de aprobar o rechazar el envío del material a terceros países.

No me puedo anticipar a los hechos, pero el camino está claro y estoy convencido de que debemos ayudar a Ucrania en estos tiempos difíciles"

¿Está dispuesta Alemania a dar luz verde? Pues depende de quien hable. El canciller Olaf Scholz, como su partido (el socialdemócrata), se ha mostrado reservado en lo referente al envío de armamento pesado a Ucrania. Hasta hoy, se ha amparado en un supuesto acuerdo de la OTAN para no mandar tanques de combate a Zelenski. Y es que en esta crisis bélica Scholz intenta ayudar a Ucrania pero sin molestar mucho a Putin.

Preguntado por los Leopard, el ministro de Economía Robert Habeck (de Los Verdes) ha dicho que no ha habido solicitud por parte española, pero que cuando la haya se "examinará". "No me puedo anticipar a los hechos. Pero el camino está claro y estoy convencido de que debemos ayudar a Ucrania en estos tiempos difíciles", ha afirmado Habeck a los medios alemanes.

Strack-Zimmermann, presidenta de la Comisión de Defensa del Bundestag, ha comentado a la revista Der Spiegel que espera "que el ministro de Economía [responsable de la exportación de armas] dé la autorización de la forma más rápida posible. No tenemos tiempo para debates. Ante los ataques rusos a objetivos ucranianos con artillería pesada tenemos que actuar con celeridad".

Si España quiere enviar los Leopard 2 el Gobierno alemán debe hacerlo posible de manera rápida"

Desde los conservadores alemanes, el vicepresidente del grupo parlamentario de la CDU/CSU, Johann Wadephul, ha apelado al Gobierno a dar una autorización rápida en cuanto España la solicite: "Si España quiere enviar los Leopard 2 el Gobierno alemán debe hacerlo posible de manera rápida", declaró al diario Augsburger Allgemeine.

El mejor tanque europeo

Pero, ¿por que tanta discusión con los Leopard? Pues porque ya no estamos hablando de ayuda militar ligera (munición, granadas o ametralladoras) como se ha esta haciendo hasta ahora. El Leopard 2 es el mejor tanque de Europa y prueba de ello es que está previsto que sirva a las Fuerzas Armadas de Alemania hasta 2030.

Tanque Leopard, en plenas maniobras. M. DEFENSA.

Hablamos, claro, de un vehículo blindado de fabricación alemana. Entró en servicio en el Ejército alemán en 1979, reemplazando al Leopard 1. Su versión más moderna (la A7+) está al nivel de los mejores y más avanzados tanques de combate del mundo.

Especificaciones del Leopard 2A4

Peso: 55 toneladas.

Velocidad máxima: 68 km/h.

Autonomía: 500 kilómetros.

Blindaje: 800 mm de grosor máximo, la torre con blindaje de titanio/tungsteno.

Sistema de supresión de fuego y explosiones.

Control de fuego totalmente digital.

Armamento: un cañón Rheinmetall 120 milímetros L/44 y dos ametralladoras de calibre 7,62 milímetros.

Tripulación: 4 personas.

Además de Alemania, otros doce países europeos cuentan con los Leopard 2, entre ellos España. Entró en combate por primera vez en Kosovo con el Ejército Alemán, además de emplearse en Afganistán con la ISAF danesas y canadienses, y por el Ejército de Turquía en la Guerra Civil Siria.

Los Leopard 2 que España podría enviar a Ucrania están almacenados en Zaragoza desde 2012

A Ucrania se enviarían carros de la versión Leopard 2A4 que llegaron a España en 1998. Fueron 108 en total. El Ministerio de Defensa primero los alquiló y en 2005 los compró por 15 millones de euros. Ahora dispondría de 40 de ellos para ser enviados a Kiev.

España fue sustituyendo el modelo 2A4 por los Leopard 2E, de manera que muchos de los primeros se han ido almacenando (concretamente en Zaragoza) desde 2012. Pero de salir hacia Ucrania necesitarán una puesta a punto.

De hecho, en 2016, responsables de la República Checa estuvieron en España verificando el estado de funcionamiento de los Leopard 2A4 almacenados en Zaragoza. No pasaron su examen y el Ejército checo rehusó la compra.