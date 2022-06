La actriz e influencer Jedet fue una de las invitadas a La Noche D. En la última entrega, emitida este martes 7 de junio en La 1, el programa presentado por Eva Soriano se centró en las estrellas. Y sobre estas, Jedet vio la oportunidad de denunciar algo que le afectaba en primera persona: las pocas oportunidades para las personas transexuales en la industria del cine.

La joven hizo énfasis en lo llamativo que era que hubiese recibido tantos halagos por su papel en Veneno, incluyendo un premio Ondas, y que en la actualidad tuviera que buscar trabajo fuera. Después, lanzó un mensaje para conseguir trabajo.

"Señores, denme una oportunidad, porque soy muy talentosa y cero problemática. Manténganme guapa y todo saldrá bien", bromeó. Además, le pidió trabajo al cineasta Santiago Segura, también invitado al formato. "¿Por qué no me contratas para una película? Dame un papel de madre o algo así, de mafiosa, porque siempre me dan de puta", propuso.

Segura no rechazó la idea, pero la postergó a una posibilidad bastante remota: contar con Jedet en caso de que haga Torrente 6 y darle un papel de mafiosa. Por su parte, la actriz no solo se mostró predispuesta sino que aseguró que lo podría hacer gratis.

Y siguiendo con el mundo del cine, Jedet confesó que tuvo relaciones sexuales con su polémico novio, Josh Ortiz. Lo dijo después de que Soriano le preguntase si había entrado alguna vez en un probador para algo que no fuese ponerse ropa.

Por su parte, Jedet lo negó, aunque dijo que sí que había tenido relaciones en varios baños públicos y en el camerino de los Goya, justo antes de que empezase la gala, para "desestresarse".