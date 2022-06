Carmen Borrego está harta de las continuas críticas que está recibiendo. Ya no solo por sus compañeros en Sálvame, sino por su propia familia. Sobre todo por parte de su sobrina Alejandra Rubio. Y muchas de esas críticas vienen de la entrevista que María Teresa Campos concedió a Kiko Hernández.

Ante este aluvión de polémicas, Carmen Borrego ha decidido dejar de llevar los trabajos de su madre. "Cuando uno no se siente bien, y creo que está haciendo algo mal, pues prefiere no hacerlo. Me duelen las cosas. Yo no expongo a mi madre, ni la maltrato, ni oculto las cosas para ser yo la que corta el bacalao. Os pensáis que llevar a mi madre es una tontería, pero es un trabajo".

"Le ofrecen cosas todos los días", ha explicado Carmen Borrego. "La mitad de las cosas no las hace, porque yo creo que no le apetecen. La entrevista con Kiko la aprobé porque pensaba que iba a pasar un buen día".

"Estoy cansada. Son muchas cosas ya. No lo he hablado antes ni con mi madre ni con nadie. Pero primero tendré que hablar con mi madre para que me diga quién quiere que la lleva. Ahora no me encuentro capacitada, y llega un momento en el que todo el mundo tiene un límite. Yo no tengo que vender a mi madre. Ella ya está más que vendida, si la quiere todo el mundo".