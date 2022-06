Terelu Campos trató de parar la última entrevista de su madre a Diez Minutos, según 'Sálvame': "Nosotras somos de Lecturas"

María Teresa Campos lleva varios años alejada de los grandes focos, y da pocas entrevistas desde que ya no está en la primera línea de los programas del corazón. Pero Kiko Hernández, gran amigo de la periodista, ha conseguido una entrevista con ella para la revista Diez Minutos.

El tertuliano gestionó toda la entrevista con Carmen Borrego: "Hace dos semanas le dije a Carmen para hacer una entrevista a su madre. Me dijo que lo gestionaba y que ella se ocupaba".

Pero, al parecer, a Terelu Campos no le habría gustado la idea de la entrevista: "Esa misma semana me llama Teresa Campos y me dice que está encantada de hacer una entrevista conmigo. 'Pero tengo que decirte que a Terelu no le gusta porque nosotras somos de Lecturas'".

También ha añadido que María Teresa le habría pedido esperar a que pasara la boda del hijo de Carmen Borrego, ya que a Terelu no le parecía bien la entrevista y no quería que estuviera de morros durante la celebración. Pero estas palabras no han sentado bien a Terelu, que ha escrito a Kiko Hernández en directo.

"Todo lo que estás diciendo es falso. Es falso que yo haya dicho eso porque ni sabía de la entrevista de mi madre", ha leído Kiko Hernández, que ha insistido en que todo lo que ha contado es verdad, y que son palabras que salieron de la boca de María Teresa Campos.