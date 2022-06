La complicidad entre Carmen Borrego y Pipi Estrada parece haber reventado la buena relación entre Terelu Campos y su hermana. Durante uno de los programas de Sálvame en el que coincidieron Carmen y Pipi, se les vio muy cómplices en cuanto a humor, y Terelu ha querido abordarlo sin tapujos.

"No hagas lo que no te gustaría que te hicieran". Ese ha sido el mensaje que le ha enviado Terelu a su hermana. "No me interesa si tienen o no buen rollo. Yo no la he pedido explicaciones. Si estar así con Pipi es lo que le nace, pues que no le hagan hacer lo contrario".

"Yo no hablo de esta persona nunca", ha continuado Terelu, en referencia a Pipi Estrada. "Ni hablo sobre esta persona, ni concedo entrevistas. Me importa una mierda esta persona. Ni me condiciona la vida, ni nada. Ojalá me deje en paz de una puñetera vez".

Terelu, además, ha desvelado que se planteó perdonarle la deuda a Pipi, pero ya no. "Él no me deja, así que he vuelto al tema judicial, y la que va a cobrar todo el dinero voy a ser yo. Lo había dejado estar para no ensuciar mi vida".

También ha querido abordar cómo lleva compartir programa con su hermana. "Hay momentos que lo paso mal con Carmen Borrego en plató. Porque es mi hermana, y cuando os metéis con ella, pues se me encoge todo. Pero tengo otro papel aquí".

"Si a mi hermana le condiciona venir a trabajar cuando estoy yo, pues es tristísimo. Yo pensaba que así se sentiría más arropada".