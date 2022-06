I.S.

Las fiestas mayores se multiplican este mes de junio en Barcelona, siendo la época del año con más celebraciones populares en los barrios, con más de 20 contabilizadas, algunas, que se alargarán hasta la esperada y muy arraigada celebración de la Revetlla de Sant Joan durante la próxima madrugada del 23 de junio. De las más de 70 fiestas populares que tienen lugar en los distritos a lo largo del año, casi un tercio se concentran en los próximos días de junio.

Sobre todo en los distritos de Horta-Guinardó y Nou Barris, este último, con fiestas en siete de los 13 barrios que conforman el distrito. En Horta-Guinardó habrá al menos cinco barrios de celebración en los próximos días. Uno de ellos es el de Can Baró que, además celebra su centenario a lo largo de este año 2022.

Festa Major de Can Baró

Hablamos con José Luís Petreñas, presidente de la Associació Can Baró Cultural, una de las que pertenece a la comisión de la Festa Major, y nos confirma que "hay muchas ganas" tanto entre organizadores como entre vecinos de volver a disfrutar de los diferentes actos tras dos años sin poder reunirse. Esta vez, en lugar de descentralizar los espacios de acogida de las diferentes actividades, han optado por reunir los principales actos del programa de fiestas en tres días (del viernes 17 al domingo 19 de junio, con un avance el martes 14 de junio) y en el espacio de la plaza de las Pedreres.

Cartel del centenario de Can Baró.

La Festa Major de este año, así pues, "respirará centenario" (el del barrio) confirma Petreñas, que destaca algunas actividades previstas, todas ellas en esta plaza, como el primer cuenta-cuentos infantil en lengua inglesa en la historia de la celebración (el viernes 17 de junio a las 18 horas); el pregón de Festa Major a cargo de Fernando Marín, vecino y exconseller del distrito de Horta-Guinardó (el mismo viernes a las 20 horas); el concierto de la Orquesta Plateria del sábado 18 de junio a las 22 horas o la paella popular del domingo 19 de junio a las 14 horas.

Están de fiesta parte de 9 de los 10 distritos y más de una veintena de los 73 barrios de Barcelona.

En el distrito de Horta-Guinardó: la Teixonera hasta el 19 de junio; la Font d'en Fargues hasta el 19 de junio; la Vall d'Hebron (hasta el 30 de junio) alrededor de los Jardins de Can Brasó y del Casal de Barri Can Travi; Sant Genís dels Agudells del 10 al 12 de junio y Can Baró (del 17 al 19 de junio).

En Nou Barris: el Turó de la Peira del 11 al 23 de junio, Revetlla de Sant Joan; Can Peguera; la Guineueta del 10 al 19 de junio; les Roquetes del 10 al 16 de junio; Ciutat Meridiana (del 10 al 19 de junio) con conciertos y actividades infantiles. El domingo 12 de junio, habrá un concierto a cargo de la Banda Sinfónica Roquetas de Nou Barris (a las 19 horas en el Parque del Acueducto); y el mismo día, a las 14 horas, una comida a cargo de la Asociación de Vecinos de Ciutat Meridiana; y Trinitat Nova hasta el 12 de junio. Ya ha celebrado sus Festa Major la Prosperitat (hasta el pasado 5 de junio).

En Gràcia: el Coll hasta el 19 de junio. Es la más larga de todas las Festes Majors del mes y enlaza tres fines de semana seguidos. El viernes 17 de junio habrá un guateque en el Parc de la Creueta del Coll (19 horas) con mojitos y música de diversas épocas y a las 21 horas se dará paso a una Botifarrada Popular.

En Sant Martí: la Palmera del 11 al 19 de junio; la Pau del 17 al 19 de junio alrededor de la plaza de la Pau, donde se rendirá homenaje a los mayores del barrio, y el Besòs i el Maresme del 17 al 26 de junio.

En el Eixample: Fort Pienc (del 9 al 19 de junio) en su formato habitual y sin las restricciones de aforo y de distancia social que han marcado los dos últimos años en pandemia. Habrá un encuentro casteller, conciertos, actividades para los más pequeños y comidas populares.

En Ciutat Vella: Casc Antic, del 23 de junio al 3 de julio. Suele coincidir con la Revetlla de Sant Pere, que cae en 29 de junio. La cultura popular suele estar muy presente con actividades de castellers, 'balls de gegants', 'cercaviles' y 'correfocs'.

En Sants-Montjuïc: la Font de la Guatlla del 11 al 23 de junio y la Marina.

En Sant Andreu: Trinitat Vella (hasta el 12 de junio). La fiesta se desarrollará entre el parque y la plaza de la Trinitat. Habrá pasacalles, comidas populares y una Gran Tarda Flamenca.

El viernes 10 de junio tendrá lugar un 'Tastet de Menjar' a cargo de la entidad La Trini Solidaria en su local (de 12 a 14 horas) y el mismo viernes a las 22.15 horas una Summer Party organizada por Vaya Tela Trinitat y a la que hay que llevar flotador (plaza de la Trinitat); y Baró de Viver (del 16 al 18 de junio) con una gincana familiar en la plaza del Centre Cívic el viernes 17 de junio a las 16.30 horas o con un Sopar de Gala i Ball a partir de las 21 horas en el mismo emplazamiento.

En Sarrià-Sant Gervasi: el Putxet del 10 al 12 de junio (la fiesta se comenzó a celebrar en el año 1996 por iniciativa de la Associació d'Amics i Veïns del Putxet) y Can Rectoret del 13 al 16 de junio.