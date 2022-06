Marta Luisa de Noruega se casa con su chamán Durek Verret: "Estoy muy feliz de seguir creciendo con este hermoso hombre"

La princesa Marta Luisa de Noruega, primogénita de los reyes Harald y Sonia, anunció este martes a través de Instagram su compromiso con Durek Verret, su chamán.

"Estoy muy feliz de anunciar que estoy comprometida con el chamán Durek, el que hace saltar mi corazón, el que me ve y me reconoce desde mi más alto potencial, el que me hace reír y con el que puedo ser vulnerable", comentó la princesa en la foto junto a su prometido.

Marta Luisa se halla pletórica junto a quién será su nuevo marido, a pesar de las críticas provenientes tanto de medios de comunicación como de gente de su círculo más cercano.

"El amor trasciende y nos hace crecer. Y estoy muy feliz de seguir creciendo con este hermoso hombre. Gracias a todos mis amigos y familiares que se han mantenido firmes a nuestro lado", apuntó Marta Luisa.

Por su parte, Durek Verret publicó la misma foto junto a su prometida regalándole una declaración de amor: "Me embriaga la alegría al poder pasar el resto de mi vida con la mujer más pura de corazón, angelical, sabia y poderosa que representa todos los niveles de una diosa en mis ojos".