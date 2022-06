Iker Jiménez estuvo a punto de dejar 'Cuarto Milenio' porque le coincidía con una tradición a la que siempre acudía los lunes

El periodista y presentador Iker Jiménez hablaba durante la sección El cierre de Cuarto Milenio sobre la victoria del Real Madrid en Champions y con esa percha, también de una cuestión personal que le pudo haber llevado a dejar el programa hace años.

Y es que llegó un momento en el que el espacio debía renovar, pero tanto él como su esposa y compañera, Carmen Porter, se sentaron delante de los directivos de la cadena para decirles que no seguirían al frente de Cuarto Milenio, pues se grababa los lunes y los lunes Iker Jiménez jugaba al fútbol con sus amigos.

"Llevo desde los 8 años jugando al fútbol y viendo el fútbol. Nunca he sido ningún portento ni mucho menos, pero sí he sabido disfrutar de cada partido que he echado en mi vida", contaba Iker. Para él, aquel era más que un partidillo con amigos: era su vía de escape.

"Yo estaba medio enfermo, no era ni yo. Cuando uno lleva tanto tiempo jugando al fútbol con amigos y siendo tan feliz, si de repente te quitan eso lo demás deja de tener sentido", decía el presentador, a lo que Carmen Porter apuntaba: "Me dijo que nos íbamos porque estaba insoportable". Y ese mal estado de ánimo era tal porque "no podía hacer lo que más me gustaba y lo notaba incluso físicamente. Y así llevo 41 años viendo y jugando al fútbol", decía el presentador.

Finalmente tanto cadena como productora estuvieron de acuerdo en cambiar el día de grabación, de forma que el presentador pudo mantener la tradición y agarrarse a las pequeñas buenas cosas del día a día.