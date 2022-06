Marta Jurado y Adrián Tello, de 'Secret Story', hablan abiertamente sobre sus celos: "No entra en mis planes compartir a mi pareja"

Marta Jurado y Adrián Tello, la pareja surgida de Secret Story, hablan abiertamente de los límites establecidos como pareja y las situaciones que en ningún caso tolerarían.

Los aragoneses hicieron alarde de su sinceridad y mente abierta, a través de su canal de Mtmad, puesto que se han sometido a un juego llamado el "celómetro". En él, se exponen distintos supuestos en los que los jugadores han de otorgar una tarjeta verde, naranja o roja en función de cuan aceptable o inaceptable les parezca dicha situación.

Si bien es cierto los dos han demostrado que en su relación no hay fisuras y que alcanzan unos elevados grados de confianza y rehúsan las dinámicas tóxicas.

Aunque la teniente de alcalde y el profesor coincidieron a la hora de poner como límite el mantener relaciones íntimas con personas fuera de la pareja o incluyéndola.

"No entra en mis planes compartir a mi pareja", sentenció Marta. "Yo, un trío, con un amigo mío y otra persona estando soltero, ya lo he hecho. Pero con mi pareja no", declaró Adrián por su parte.

Ambos demostraron que tienen una comunicación sana y fluida en su relación. De forma jovial mostraron su negativa a discutir, como método de solución de conflictos, así como una voluntad expresa de establecer un futuro juntos.