Nuria Roca confiesa por qué famoso dejaría a Juan del Val y él responde: "Yo mismo me dejaría por él"

La ruptura de Shakira y Gerard Piqué está acaparando muchos titulares y tertulias televisivas en las que diferentes colaboradores están dando su opinión sobre esta separación y el fin de las relaciones en general.

La Roca, de laSexta, no ha sido una excepción, pues el programa de los domingos habló de esta noticia y, en particular, su presentadora aseguró estar apenada por ella. Pero quien se mostró alegre fue su marido, Juan del Val, y explicó por qué.

"A mí me ha impactado muchísimo la separación, es que ya no quedamos parejas de larga duración", bromeó el escritor. "Yo siempre que hay una separación me parece una buena noticia, siempre lo es. Mucha gente lo ve como un fracaso pero, si lo piensas bien, si no estás es porque no quieres estar, por lo tanto se acabó".

Pero, además de esta opinión del siempre controvertido Juan del Val, este asunto, en el que sobrevuelan rumores de infidelidad, sirvió para que Nuria Roca confesara por qué famoso dejaría a su esposo.

"A ver, yo por nadie en la vida. Pero a lo mejor un cafetito con Bradley Cooper", dijo, tras dudar unos segundos del nombre del actor. "Hombre, yo también dejaría a Juan del Val por Bardley Cooper", comentó Antonia San Juan.

Y parece que el propio escritor opina igual: "Te voy a decir una cosa, yo mismo me dejaría por Bradley Cooper". La presentadora dejó en el aire que su café podría llevar a algo más, pero no lo sabe porque tampoco conoce al intérprete: "A lo mejor es un muermo, no lo sé, tendría que descubrirlo. Pon un Bradley Cooper en tu vida".