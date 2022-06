Gal·la confiesa sus retoques estéticos: "Me he puesto más ácido de lo que me solía poner"

Gal·la Mora, de La isla de las tentaciones, mostró en su canal de Mtmad los resultados de sus últimos retoques estéticos. La castellonense es una clienta asidua de las clínicas de estética tras haberse operado el pecho.

La televisiva se sometió a varias remodelaciones consistentes en inyectar ácido hialurónico en los labios para aumentar su tamaño y proyección, así como en los pómulos (estilo lifting) para elevarlos y estrechar la zona de las bolas de bichat.

"Llevo muchos años poniéndome ácido en los labios, no es algo nuevo. Sí que es verdad que estas últimas veces, me he puesto más ácido de lo que me solía poner", confesaba Gal·la.

La influencer es consciente del revuelo que causó entre sus 260.000 seguidores de Instagram su aumento labial: "Algunos consideraréis que me he pasado".

Además, comentó que ha experimentado una subida de peso con la que se encuentra completamente satisfecha, excepto a nivel facial: "Cuando yo engordo la cara se me pone redonda". Este fue el motivo por el que Mora se inyectó ácido en los pómulos para fomentar su proyección y aminorar, ópticamente, la de sus mejillas.