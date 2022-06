Kim Kardashian se posiciona contra las armas: "No son instrumentos para la legítima defensa; ni excusa ni justificación"

Las recientes matanzas y tiroteos en Estados Unidos, sobre todo la de Uvalde, en Texas, donde 19 niños y dos profesoras fueron acribillados, han hecho que el debate sobre el uso y la adquisición de armas esté sobre la mesa. Esto ha hecho que multitud de celebrities se posicionen a favor o en contra de según qué medidas, como la del estado de Ohio de armar al profesorado tras superar una formación de 24 horas. Y entre ellas, Kim Kardashian, tiene clara su opinión.

La empresaria, quien recientemente sacaba adelante sus estudios de derecho, ha utilizado Twitter para posicionarse en contra de las ideas del lobby de las armas, proponiendo medidas concretas para limitar el actual acceso prácticamente libre de los ciudadanos estadounidenses adultos a armas de fuego y recordando que ya en 2017, en su blog, escribió un ensayo sobre el tema en el que llegaba a preguntarse: "¿Es más importante defender la segunda enmienda [la que protege el derecho a poseer y portar armas] que defender a nuestros hijos?".

En su hilo, Kim Kardashian ha asegurado sentirse "desconsolada, cabreada y furiosa por lo poco que han hecho los legisladores" desde entonces. "No hay excusa ni justificación [para Uvalde]", ha añadido, así como que necesitan presionar para que dichas leyes vayan acorde a los tiempos que se están viviendo.

"Las armas semiautomáticas, las de asalto y las de guerra no deben venderse legalmente ni ser propiedad de civiles estadounidenses. Deberían estar prohibidas. Punto", ha puntualizado la influencer, que ha recordado cómo un AR-15 fue lo que se usó en otras matanzas ("Newtown, Parkland, Aurora, San Bernardino, Orlando, Buffalo", enumera) y cómo estas no existían cuando se creó la segunda enmienda: "No podemos permitir que se use una frase escrita hace siglos cuando la tecnología, los tiempos y la humanidad eran completamente diferentes para dictar cómo regulamos la posesión de armas y cómo protegemos a nuestros hijos hoy".

"No son herramientas para la legítima defensa", ha escrito Kim, que se ha quejado además de la edad a la que se puede comprar, recordando a varios asesinos que eran menores de 21 años y habían comprado armas legalmente cuando, de hecho, ha matizado, aún no pueden comprar alcohol. "No hay mundo un joven de 18 años que de verdad necesite un arma semiautomática o cualquier otra arma", ha zanjado.

A pesar de que, para ella, "no hay duda de que la salud mental, el racismo y el odio tan profundamente arraigado juegan un papel en la motivación de los tiroteos masivos en los últimos años", la celebrity entiende que, por ahora, lo máximo que pueden hacer es prohibir las armas automáticas y aumentar la edad legal de compra.

"Insto a los líderes a ponerse de acuerdo, dejar la política a un lado y poner primero la vida de nuestros hijos. Ya no podemos aceptar esto [las matanzas] como algo normal. No es normal que un adolescente mate niños. No es normal que nuestros hijos practiquen simulacros de tirador activo en las escuelas. No es normal que te disparen mientras haces la compra", ha finalizado, antes de colgar lo que escribió en 2017 y asegurar que "desgraciadamente no ha envejecido un ápice".