Las grandes y forjadas puertas del parque de El Retiro abren paso a los visitantes. Sus caminos les guían hacia uno de los paseos principales, que se encuentra repleto de casetas blancas llenas de libros, el Paseo de Coches. La Feria del Libro ha llegado. El escenario perfecto para dejarse embaucar por la literatura, en familia, en pareja, con amigos o disfrutando de tu propia compañía, uno de los mayores placeres que cualquier lector puede gozar durante estas semanas.

Luis e Isabel son un matrimonio de profesores de Literatura de Bilbao, que tienen como costumbre pasarse todos los años por la Feria del Libro aprovechando que visitan a sus familiares. "De momento es nuestro primer día, pero venimos todos los años. Vendremos con los nietos el fin de semana y ya estamos buscando libros infantiles para tenerlos ubicados".

La Feria del Libro no entiende de edades o de género, conecta a personas de todas partes de España y del mundo, como Piada Barreto, de Tenerife, que aprovechando su paso por Madrid no ha podido resistirse a conocer la Feria del Libro. "Es mi primera vez en la feria. Ya que venía a ver el concierto de los Rolling Stones he querido aprovechar y me está encantando, el ambiente es genial. No he podido resistirme y he comprado un libro, Karma, de Sadhguru. Me dio la energía y se ha venido conmigo".

Piada Barreto lectora y visitante de la Feria del Libro en Madrid José González

Este año se esperan muchísimos visitantes, se prevé superar la cifra de la última edición, cuando 384.000 personas visitaron el evento. La feria no deja de sorprender a todos los públicos, tanto a los más veteranos como para quien es su primera vez. "Me encanta que haya mucha gente, me he comprado ya un libro y acabo de llegar, Roma soy yo, de Santiago Posteguillo. Este año hay muchas casetas y mucho espacio, es maravilloso volver a la normalidad", comentan Gloria y Carmen, dos mujeres que llevan toda su vida visitando la Feria del Libro.

Muchos de los visitantes agradecen que por fin se pueda disfrutar del evento sin restricciones. El año pasado muchos de ellos no pudieron acceder al recinto para disfrutar de las casetas. "Venimos todos los años, en la edición pasada no pude entrar porque había una cola tremenda, este año es más cómodo. Venimos a disfrutar del momento. Recomendaría sin lugar a dudas El antropólogo inocente, de Nigel Barley ", comentan dos amigos, Arturo y Víctor López.

Esta edición trae muchas novedades: 348 casetas, 423 expositores y más de 3.200 autores que se pasarán por la feria durante las casi tres semanas que dura. Pero estas no son las únicas innovaciones, este año no habrá grandes altavoces que anuncien la llegada de los autores a las casetas. "Me apasiona la lectura y siempre vengo. Es impresionante la cantidad de casetas que hay y la afluencia de gente un día entre semana esté tan lleno, con tanta gente entusiasmada, llena de interés, curiosidad e ilusión. Es maravilloso que no haya tanto ruido, no solo debería hacerse aquí".

Paz, lectora apasionada por la feria mostrando sus primeras adquisiciones. PREVISIONES 20M

"Suelo leer libros de memorias y ensayos como por ejemplo de Montesquieu, pero este año me quiero dejar sorprender y he comprado libros que no esperaba. Sed, de Amélie Nothomb es uno de ellos, he leído mucho sobre esta autora, es rompedora. Me han recomendado La tumba del rey, de Carlota Suárez García, sobre ruinas canarias y por último he comprado Memorias de una novelista, de Virginia Woolf. Encuentro cosas que normalmente en las librerías no encontramos, son muy originales y no suelo ver esos libros", comenta Paz, madrileña y veterana en la feria que no duda en recorrer cada caseta en busca de un ejemplar que logre sorprenderla.

Los libros no solo transportan a sus lectores a mundos imaginarios o escenarios imposibles, une a personas, generaciones y familias. Carmen Pozas y su hija Lucía visitan cada año la feria con la misma ilusión de un niño al abrir regalos, "Para mí la Feria del Libro es como si fuera Navidad, me encanta. Nunca se sabe lo que te puedes encontrar, es inevitable acordarse de alguien al ver un libro y acabas comprando para regalar, de hecho, es muy probable que haga eso. He visto un libro de psicología, nunca me ha interesado demasiado, pero creo que a un buen amigo le puede encantar".

Carmen Pozas y su hija Lucía visitando la Feria del Libro PREVISIONES 20M

Su hija Lucía, aficionada a la lectura no ha podido resistirse y ha adquirido un libro casi al llegar, "en realidad no venimos a por ninguno en especial, a ver que nos encontramos, llevamos poco rato pero ya ha caído un libro, Ana de las tejas verdes, de Lucy Maud Montgomery. Vi la serie de Netflix pero como no van a hacer más temporadas necesito saber cómo sigue la historia". En cambio, su madre se decanta por la literatura española. "Si tuviera que recomendar un libro este año diría El corazón Helado, de Almudena Grandes".

Inculcar la lectura a los más pequeños es otro de los muchos objetivos que persiguen muchos padres. Vemos un claro ejemplo en Juan, que visita el evento con su bebé, Jairo: "Aunque sea muy pequeño le inculcaremos la lectura, que se vaya acostumbrando a esta tradición hasta que pueda visitarla por si solo y por supuesto nos llevaremos algún libro para él", comenta entre risas.

La Feria del Libro no solo hace que los géneros literarios convivan en armonía cubriendo cada puesto al salir el sol, las generaciones de lectores también se reúnen sin importar su edad, su género o su nacionalidad. Las fronteras para la literatura no existen y derrumban cualquier barrera social. Generan vínculos, unen personas y crean un espacio para identificarse individualmente y en conjunto.

Todos coinciden, un espacio para ser. "Volveré en la próxima edición, como cada año y espero que siga animándose la gente a disfrutar de la lectura”, comenta Paz sosteniendo su bolsa llena de libros que no solo contiene ejemplares, contiene historias reales, mundos imaginarios e ilusión.