La 'streamer' AriGameplays habla de la ansiedad que sufre trabajando: "A veces me gustaría tomarme tiempo de los 'streams'"

No están siendo unos momentos fáciles para la streamer AriGameplays. Abril, como se llama en realidad, ha confesado en un directo de Twitch que cada día le cuesta más comenzar sus directos.

Pareja del también famoso creador de contenido, Juan Guarnizo, ha asegurado que su relación no tiene nada que ver. "Todo es perfecto con Juan, no puedo pedirle más a ese hombre, yo creo que es él el que hace que todos mis días sean buenos".

Por eso, asegura que "no hay algo en específico" que justifique su ansiedad: "Quisiera poder adjudicar a alguien mis pensamientos, mis batallas, los demonios de mi cabeza, pero no hay nadie que lo cause".

@chavrlxaesthetic6 No mi niña no llores, tu eres perfecta tan cual como eres,eres suficiente y creo que no nos costaría nada darte tu tiempo después de todo lo que has echo por nosotros,tqm <3 . Att: liah ♬ sonido original - edits _ 071 ✨

"Darte cuenta de que el problema eres tú y no sé cómo enfocarlo cuando yo soy la única que me pongo trabas. Siento que la que no me deja avanzar soy yo misma", ha revelado.

Asegura que hay muchas cosas del pasado que la persiguen, así como la propia competición del trabajo en el que asegura que está siempre comparándose con el éxito de los demás.

"Le dije a Juan que a veces me gustaría tomarme tiempo de los streams", ha comentado: "Me lo paso bien y cuando prendo todo se esfuma, pero últimamente me cuesta tanto prender".

Unas palabras que han sentado como un jarro de agua fría a sus seguidores, pero conscientes de las lágrimas con las que hablaba la joven de tan solo 22 años, la han apoyado en todas sus decisiones.