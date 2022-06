Puig choca con Sánchez e insiste en su idea de descentralización

La desconcentración de organismos estatales y su distribución por varias comunidades autónomas se ha convertido en la principal propuesta que la Comunitat Valenciana ha puesto sobre la mesa del debate territorial en España. Sin embargo, la idea lanzada esta semana por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha encontrado una fría acogida en el Gobierno de Pedro Sánchez, que la ha acotado a una propuesta académica, ya que el estudio parte de una cátedra universitaria. De este modo, el Ejecutivo central trata de desactivar ese debate, lanzado precisamente por uno de los barones socialistas.

El jefe del Consell, no obstante, ha insistido este jueves tras reunirse con el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, a preguntas de los periodistas sobre la reacción del Gobierno. "Es una anomalía que todas las sedes de las instituciones del Estado estén todas centralizadas en Madrid", ha manifestado.

Puig ha admitido que no existe una propuesta concreta suya de descentralización, sino que fue un planteamiento que surgió del ámbito universitario y que habla de unas ideas concretas de algunas posibles descentralizaciones. "Pero a mí lo que me importa es el debate de fondo, la centralización no es inteligente, no es una fórmula positiva para la cohesión de España", ha defendido.

Por ello, anima a "que se abra una reflexión seria y rigurosa" en este sentido para, según dice, "unir España desde la posición de reequilibrio" institucional. "Pensamos que lo que es anómalo es que todas las sedes de las instituciones del Estado estén todas centralizadas en Madrid, eso es un hecho anómalo en un Estado compuesto, en un Estado casi federal como el nuestro", ha añadido.

Su propuesta pasa por ubicar en varias comunidades las sedes de instituciones como el Senado, el Tribunal Supremo y el Constitucional. En la Comunitat Valenciana, el documento ubica la sede de Puertos del Estado.

Precisamente, el presidente de esta entidad estatal, Álvaro Rodríguez Dapena, ha dicho en València que es el Gobierno central el que debe analizar la propuesta de la Generalitat porque es un debate que "trasciende" su posición. Además, ha expuesto que su opinión "personal" es que "la conformación de lo que es un estado distribuido territorialmente tendría que haberse hecho a finales del siglo XIX".