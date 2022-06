La 'tiktoker' Lucía Bellido responde a las críticas por sus operaciones estéticas: "Lo he querido hacer desde que tengo uso de razón"

Lucía Bellido, una joven de tan solo 18 años, que acumula más de 10 millones de seguidores entre Instagram y TikTok, ha confesado con mucha alegría que esta semana había pasado por quirófano para aumentarse el pecho.

Una buena noticia que ha sido recibida por muchos de sus seguidores con críticas y malos comentarios. La influencer, que ya había sido muy abierta y natural sobre sus retoques estéticos en los labios, se ha defendido confesando que sufre un gran complejo.

"Acabo de cumplir un sueño para mí, y superar un miedo", publicó en su TikTok poco después de salir de la operación. Sin embargo, muchos no creyeron sus palabras y la señalaron por hacer "por moda".

@its.bellido acabo de cumplir un sueño para mi, y superar un miedo. He cogido todo ese miedo y lo he convertido en fuerza!! Gracias a los que me estáis mandando mensajes bonitos🥺💐💞 ♬ sonido original - 𝖙𝖊𝖒𝖔𝖓𝖊𝖘

En sus historias de Instagram ha respondido con mucha sinceridad: "Es mi mayor complejo, es algo que nunca he terminado de aceptar en mí y que lo quiero cambiar desde que tengo uso de razón", ha confesado.

"He cogido todo mi miedo y lo he convertido en fuerza y me he metido en un quirófano y me he operado las tetas y no tiene absolutamente nada de malo", ha añadido enfadada.

Historias de la 'influencer' Lucía Bellido tras su operación de pecho. INSTAGRAM

Bellido ha compartido algunos de los comentarios que ha recibido lamentando la actitud de los haters: "Imagínate levantarte de una operación que te hace una ilusión brutal y ver comentarios así. Nada de empatía"

Igualmente, horas más tarde aseguraba estar "feliz" y "deseando ver los resultados" en unas semanas. Además, ha respondido algunas preguntas explicando que se había aumentado el pecho con 330 centímetros cúbicos y ha vuelto a reiterar que "llevaba desde los 15 soñando hacerlo".