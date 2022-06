Fani se entera de una nueva infidelidad de Christofer a pocos días de su boda

Tras varios intentos por celebrar su boda, Christofer y Fani Carbajo adelantaron hace unas semanas que por fin el enlace tiene fecha y está muy próxima. Será el 10 de junio, es decir, dentro de unos pocos días. Sin embargo, los fantasmas del pasado vuelven a acechar a la pareja en forma de infidelidad.

Esta vez la infidelidad y deslealtad ha llegado por parte de Christofer y puede suponer la cancelación de la boda. El programa Socialité fue el encargado de comunicárselo a Fani al trasladarse hace unos días hasta la puerta de su casa.

Basados en pruebas presentadas por Roberto, también de La isla de las tentaciones, fueron directos a contar a Fani que su chico ha estado tonteando con una mujer a sus espaldas. Y es que según el ex de Andrea Gasca, Christofer "no tiene nada de santo" pues esas conversaciones, que eran "subidas de tono y con intenciones de llegar a más", fueron borradas para que ella no lo descubriese.

Sin embargo, Roberto tuvo también para Fani, pues aseguró que ella "también tiende a serle desleal a su pareja". Además, puso en duda los motivos de la boda, ya que cree que es simplemente "para cobrar una exclusiva".

Estas noticias no le han pillado de imprevisto a la exparticipante de La isla de las tentaciones. "Esto sucedió cuando nos dimos un tiempo y yo era conocedora de toda la historia. La boda sigue en pie", dijo al programa Fani, despejando todo tipo de duda.

Christofer también quiso pronunciarse, pero fue para cargar contra Roberto. "Eres un reventado a más no poder. Espérate a que te vea, te voy a dar un collejón", le dijo al que fue su compañero de reality.