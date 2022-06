Críticas a Kiko Rivera por seguir con sus compromisos teniendo Covid mientras su hermano Fran no quiere saber nada de él

Entre tanta polémica familiar, Kiko Rivera está sufriendo un nuevo varapalo. Esta vez es por haberse contagiado de Covid-19, tal y como él mismo anunció el pasado martes en sus redes sociales. Horas después de confirmar su positivo, el hijo de Isabel Pantoja recibe las críticas por una nueva polémica.

Kiko Rivera ha decidido retomar sus compromisos profesionales tan solo unos días después de contar a sus seguidores que es positivo y tiene todos los síntomas posibles del virus. Los comentarios por parte de los fans y los haters fueron tan instantáneos como las ganas de él de subirse a un escenario.

El dj ha anunciado que mantiene su concierto de este fin de semana en Ourense. "Por cierto, este viernes estoy en Ourense. Tengo que estar muy malo para no ir, así que estad tranquilos, porque la fiesta se va a dar", explicaba en su Instagram. Suena extraña sabiendo que dio positivo hace tan solo un par de días, aunque cabe la posibilidad de que ya haya dado negativo cuando llegue ese día.

En este delicado momento para el marido de Irene Rosales, su hermano Fran está totalmente ausente. De hecho, el torero ha reiterado en varias ocasiones su deseo de desvincularse por completo de Kiko Rivera. Así lo ha confirmado una vez más en los micrófonos de Europa Press de camino al Rocío.

El hijo de Paquirri y Carmina Ordoñez se encuentra en pleno desencuentro con Kiko, al que ya no considera un hermano. "No tengo nada que ver. Por favor, no me preguntéis nunca más de nada que no sea mío", dijo el mayor de los Rivera intentando poner fin al eterno debate sobre su relación con el hijo de Isabel Pantoja.