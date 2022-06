Colate Vallejo-Nágera es un perfecto desconocido. Por eso ha querido cumplir el sueño de escribir una autobiografía titulada Colate por Nicolás en la que repasa algunos de los episodios más importantes y turbulentos de su vida.

¿Cómo surgió la idea? Si te soy franco, siempre había tenido interés en escribir un libro, así que aproveché la pandemia para hacerlo. Justo ha llegado en un momento importante, cuando he cumplido 50 años.

¿Se ha dejado sorprender por su propia vida? La verdad es que ha habido cuestiones que sí, porque he hecho un ejercicio de retrospección. Ha habido cosas que he disfrutado mucho recordándolas y otras que reflejan sufrimiento. En mi vida ha habido cosas muy buenas, pero también cosas malas.

Dígame la verdad, ¿ha omitido algo en su relato? Evidentemente, todo no se puede contar. Además, si tuviera que escribir todas las vivencias, creo que ocuparía varios libros, así que he condensado aquellas que podían ser más interesantes.

¿Le ha servido este libro para despojarse de la coletilla de 'ex de' que le persigue? Hay mucha gente que conocía al verdadero Colate, pero es cierto que otros tantos no saben realmente quién soy y ahora van a poder saber que, detrás del personaje que han construido los medios, se encuentra una persona que no tiene nada que ver.

En su libro habla de la complicada relación con su padre, ¿tanto le marcó? Aunque tuve un padre relativamente presente en la infancia, no estuvo siempre y creo que posiblemente haya marcado mi forma de ser y haya dibujado otros rasgos de mi carácter. En el libro cuento los problemas que nos distanciaron.

Imagino que su hermana, Samantha, habrá leído el libro, ¿se ha llevado las manos a la cabeza? Es una de las personas que mejor me conoce. Por un lado, se lo está pasando muy bien porque está recordando cosas bonitas que hemos vivido juntos, pero por otro también está sufriendo porque sabe que ha habido momentos en los que lo he pasado muy mal. No siempre ha podido estar tanto como le hubiera gustado, pero la verdad es que siempre le he sentido muy cerca.

Si pone su vida en una balanza, ¿le sale a pagar? Creo que estoy en tablas porque he tenido momentos de todos los tipos, pero estoy convencido de que se aprende más de los momentos malos porque te hacen crecer. Los tiempos buenos son para disfrutarlos y los menos buenos son para aprovecharlos…

No le hacía yo tan sensible, siempre pensé que era mucho más frívolo… Es una cosa bastante generalizada en la gente que me conoce solo por los medios, las revistas o por las redes sociales donde, también asumo, fomento esa percepción. Creo que ahora me van a descubrir de verdad.

Paulina Rubio y Colate en 2010. Alberto E. Tamargo / GTRES

Uno de los nombres propios que han marcado su vida es el de Paulina Rubio, madre de su hijo, ¿cómo están las cosas? Desgraciadamente, están igual de mal que siempre. Muchas veces me pregunto cómo es posible que tengamos esta relación tan complicada teniendo algo tan importante que nos une, pero no solo es conmigo. Es público que tiene mala relación con casi todas sus exparejas. He intentado reconducirlo hacia otra dirección.

¿Cree que podrían haberse hecho las cosas de otra manera? Sí, con la perspectiva que da el tiempo estoy seguro de que podríamos haber actuado de otra manera y, por supuesto, me arrepiento de ciertas cosas, pero el tiempo no puede recuperarse.

¿No ha pensado en llamarla y acabar con esta tensión? Lo he hecho muchas veces. Llevo once años y lo he intentado todo y, por supuesto, me encantaría llevarme bien con ella, que el tono entre nosotros cambiara y la comunicación fuera diferente, sin abogados de por medio. Sobre todo porque esta situación nos hace daño a todos.

Después de este conflicto, ¿guarda rencor al amor? En absoluto, el amor ha vertebrado mi vida y me he entregado a él como se puede comprobar en el libro. Es cierto que perdí la esperanza en el amor y pensé que no iba a volverme a enamorar, pero precisamente cumplo ocho meses de noviazgo con una buena persona, una mujer que es un regalo de la vida.

Ahora ya no se esconde, pero hubo un tiempo en que tenía cierta alergia a los medios. Dijeron muchas cosas de mí que no eran verdad y cuando veía a gente debatir sobre mi vida era bastante incómodo.

¿Tanto como para pedir ayuda profesional? Hubo un momento que si, que fue cuando pasé del anonimato a ser un objetivo perseguido. Sucedió cuando la prensa rosa pasó a ser prensa amarilla cuando se distorsionaba y se provocaban situaciones en público para sacar lo peor de ti.

¿No tiene ganas de volver a España? Por supuesto, porque España es el mejor país del mundo, pero ahora vivo en Miami para que mi hijo tenga a su madre y a su padre cerca, pero en un futuro me gustaría volver y creo que también le vendría muy bien a él porque en España tiene una familia que le quiere mucho. Yo creo que también puedo recuperar el tiempo perdido con mis amigos.

¿Es usted feliz? La felicidad son momentos, no creo en la felicidad constante. Hay momentos de extrema felicidad y hay que exprimirlos y disfrutarlos al máximo y en eso estoy