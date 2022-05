Colate Vallejo-Nágera ha escrito un libro donde relata sus memorias con un único propósito: que su hijo, cuando crezca, sepa cómo ha sido su vida en primera persona.

En su duro relato, el ex de Paulina Rubio cuenta un trágico episodio de abuso sexual por parte de un monitor de esquí cuando solo tenía 13 años. Un hecho que propició que el empresario dejara el mundo del deporte. "No sé a dónde quería llegar, pero el abuso se cometió. Es una cosa que me marcó y eso me hizo rechazarlo y salirme de ese ambiente, y eso que era mi favorito", cuenta en Socialité.

Además, cuenta que su adolescencia fue muy dura. "Me ha faltado la relación con mi padre. No supimos nunca reconducirla. Cuando decidí poner de mi parte, la vida me sorprendió con su partida. Los dos cometimos errores", admite.

Eso ha hecho que él se esfuerce más "en ser un buen padre". No obstante, también ha contado su coqueteo con las drogas, debido al mundo de la noche. "Muchas veces recurrió a ellas. Una vez recibí una llamada de atención que me ayudó a ponerle freno y, desde entonces, me salí de ese mundo".

Además, ha confesado que uno de sus amores platónicos fue Ana Obregón. También que mantuvo un affaire con una de las concursantes de OT 1 durante la gira de los cantantes. El programa se ha puesto en contacto con Verónica, Nuria Fergó, Gisela, Mireia y Natalia, que niegan esta información. Con Rosa, Chenoa y Geno no ha conseguido contactar.