Johnny Depp, de fiesta con Kate Moss tras testificar a su favor y mientras el jurado delibera en su juicio contra Amber Heard

Tras seis semanas de declaraciones y revelaciones de detalles personales, el juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard acabó el pasado viernes en Fairfax, Virginia.

Tras testificar a favor del actor, Kate Moss fue vista junto a él en el concierto del guitarrista Jeff Beck en Londres, algo que ha provocado una gran polvareda en las redes sociales.

Según cuenta The Daily Mail, la modelo fue vista disfrutando del espectáculo, al que llegó una hora y media antes de que empezara. Además, tras el concierto, la top model se dirigió al backstage para continuar allí la fiesta.

Este evento llega después de su testimonio, uno de los más esperados del proceso judicial, que fue breve, pero contundente. La modelo únicamente respondió a las preguntas del equipo de abogados de Depp, pues los representantes de Heard no quisieron interrogarla. Su declaración, a diferencia de las demás, duró apenas cinco minutos, y sus contestaciones fueron claras y concisas.

"Tuve una relación con él". Ambos salieron juntos durante cuatro años, entre 1994 y 1998, dijo.

Kate Moss estuvo no sólo en el concierto de Johnny Depp y Jeff Beck ayer si no también en la fiesta de después 🥹❤️#JusticeForJohnnyDepp #JohnnyDepp #KateMoss pic.twitter.com/LJJkIuFrnW — JDSC🇪🇸/🇬🇧 (@jdepps_crew) June 1, 2022

Al ser preguntada por el citado enfrentamiento con Depp, subrayó que este nunca fue violento con ella: "Nunca llegó a las manos durante nuestra relación". "Nunca me empujó, me pateó ni me tiró por las escaleras, jamás", zanjó Moss.

Mientras, el jurado popular que durante casi dos meses ha seguido a diario el juicio está reunido para deliberar tras celebrarse la última jornada de la vista oral.

En sus conclusiones finales, los abogados de Depp, que accedió sonriente al juzgado de Fairfaix (Virginia, EE UU) argumentaron que el actor es consciente de "sus errores" pero que jamás ha agredido a una mujer.

En el juicio, Depp (58 años) acusa a su Heard (36) de difamación por esa carta, publicada después de su divorcio, y le reclama 50 millones de dólares en compensación.

Sin embargo, los abogados del actor centraron su intervención final en la necesidad de que el protagonista de Piratas del Caribe recupere el "honor perdido" y dejaron de lado la cuestión económica.

El juicio ha despertado una atención mediática sin precedentes y ahora ha comenzado la etapa de las deliberaciones, por lo que depende del jurado decidir quién saldrá victorioso, con muchos millones de dólares y la reputación de ambas estrellas en juego.