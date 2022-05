Tras seis semanas de juicio -con una de descanso en medio-, el pasado jueves terminaron las declaraciones de diferentes testigos y personas relacionadas con Johnny Depp y Amber Heard. El tribunal de Fairfax, en Virginia acogió durante casi dos meses el caso más mediático y seguido de todos los tiempos, y ahora es tiempo del jurado de deliberar.

El pasado viernes fue el primer día en el que los siete miembros del jurado popular se reunieron, y tomaron un descanso durante el fin de semana y el lunes, que era fiesta en Estados Unidos.

Pero, al margen de las deliberaciones, lo cierto es que el fallo no es algo tan sencillo como inocente o culpable, pues no se trata de un juicio penal. A pesar de haber acusaciones de un actor a otro, y viceversa, no se juzga un delito de maltratado o violencia doméstica, sino un caso de difamación.

Por ello, la jueza Penney Azcarate ha repartido un documento a los miembros del jurado en el que deben indicar si ha habido difamación por parte de Johnny Depp o por el de Amber Heard.

Tal y como se puede ver en el formulario, al que ha tenido acceso El País, en el caso de considerar que uno u otro han difamado a su expareja, deberán rellenar los huecos correspondientes a la indemnización, en la que se incluyen: daños compensatorios y punitivos, la indemnización y el castigo.

Imagen del documento que rellenará el jurado, mostrado en 'Aruse@s'. ATRESMEDIA

El actor pide a la artista 50 millones de dólares por daños y perjuicios, mientras que Heard, por su parte, responde con una contrademanda en la que alega que el actor ha impulsado una campaña de difamación en su contra y le reclama 100 millones.

Todo se remonta a un artículo publicado en The Washington Post por la actriz en 2018, donde aseguró tener experiencia en lo que "representa al abuso doméstico", texto por el que él la demandó, aunque no le mencionaba directamente. En concreto, hubo tres frases que destacó en su denuncia, y sobre ellas el jurado ha de contestar en el documento si existe difamación.

Del mismo modo, también han de responder la misma pregunta a otras tres frases por las que contrademandó Amber Heard, tres declaraciones públicas hechas por Adam Waldman, abogado de Depp, a The Daily Mail en abril de 2020.