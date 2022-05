Merchi, madre de Anabel Pantoja, muy molesta con 'Sálvame' por no respetar sus condiciones para su conexión en directo

Mercedes Bernal, la madre de Anabel Pantoja, siempre ha querido mantenerse alejada de las cámaras y de los platós. Hay veces que lo ha podido conseguir y otras ha sido más difícil. Pero a raíz de la presencia de su hija en Supervivientes no le ha quedado más remedio que aparecer en Sálvame para defender a su hija.

Si la anterior vez, su conexión tuvo un mal comienzo, este nuevo intento de defender a su hija en el programa tampoco ha sido fácil. Merchi afirmó que entraría en el programa, pero solo respondería a las presentadoras y solo hablaría sobre el concurso de su hija.

Pero desde Sálvame han querido sortear las condiciones de Mercedes y han elegido a alguien del público para que ejerciese de portavoz de los colaboradores, algo que no ha sentado nada bien a la madre de Anabel: "Si empezáis con estas historias, yo no voy a seguir. No voy a hablar ni de Yulen ni de nadie".

"Al final me están haciendo preguntas los colaboradores y es justo lo que no quiero. No pienso contestar a Rafa Mora. No estáis cumpliendo lo que me habíais prometido", se ha quejado.

"Yo no he despreciado a ningún colaborador", ha querido dejar claro. "Yo el otro día lo pasé mal. No me encuentro bien y lo sabéis. Yo no veto a nadie. No quería pasar otro sofocón hoy. No soy nadie para poner condiciones en un programa como el de ustedes".

Al final, Mercedes ha querido hablar claramente sobre el concurso de su hija y hacer un alegato en su favor: "Ella está con mucho empuje, con mucha fuerza. Ella quiere quedarse. No quiere irse. Quiere seguir. Vamos a ayudar para que se quede. Le diría que luche, que me está demostrando todo lo que me dijo, y que siga para delante".