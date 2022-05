El curioso y original objeto que Pilar Rubio siempre lleva en el bolso para las necesidades de sus hijos: "Es un inventazo"

Pilar Rubio y Sergio Ramos forman una de las parejas más estables del panorama social patrio. Juntos han puesto en pie una familia compuesta por ellos y sus cuatro hijos, Sergio, Marco, Alejandro y Máximo Adriano.

Precisamente, desde que se convirtió en mamá, hay un objeto que nunca falta en el bolso de la colaboradora de televisión.

De él ha hablado en una reciente entrevista para Vogue, donde ha abierto de par en par su bolso para mostrar lo que siempre lleva con ella.

"Es sagrado para mí. No puedo salir de casa sin ello", confiesa la celebrity, a la vez que saca el objeto que parece un juguete, pero se trata de otra cosa totalmente distinta. Es un urinario portátil para los más pequeños que siempre lleva encima.

"¿No os ha pasado nunca que salís de casa con los niños y os encontráis en un centro comercial gigante y te dicen: 'mamá, pis', y tú te vuelves loca buscando un baño porque sabes que, si no, se lo hacen encima?", se pregunta Pilar. "Lo he pasado muy mal, pero ya no me pasa más", reconoce, entre risas, la televisiva, refiriéndose al curioso objeto en cuestión.