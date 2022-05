Shaila Dúrcal reaparece totalmente cambiada respecto a hace medio año, cuando perdió 20 kilos

A finales del verano pasado, Shaila Dúrcal se mostraba muy feliz en la nueva etapa en la que volvía a España tras residir durante la última década en Estados Unidos.

Su regreso a Madrid también llegaba con nuevos propósitos, como el de cuidarse mejor. Un claro ejemplo de ello era su impactante cambio físico, ya que había perdido casi 20 kilos en cuatro meses al incorporar a su vida ciertos hábitos saludables.

"La salud es lo más importante, pero me ha costado entenderlo. El sobrepeso está relacionado con una vida que no es sana. He tenido muy mala relación con la comida", aseguraba en declaraciones a la revista Lecturas.

Entonces, el aspecto físico de la cantante, de 42 años, dio mucho que hablar entre su público, y una muestra de ello fueron los comentarios que los usuarios le dejaron en una de sus publicaciones de Instagram, donde aseguraban que estaba irreconocible.

Ahora, algo más de medio año después, la cantante vuelve a ser el centro de los comentarios después de haber reaparecido recientemente en un concierto con una imagen radicalmente distinta.

Lo ha hecho tras dar un concierto en Tenerife, un evento del que ella misma ha hablado en sus redes sociales. "Quiero agradecer esta gran oportunidad de volver a Tenerife, a Los Cantadores, a todo el equipo y organizadores maravillosos que han hecho posible que yo vuelva a las islas! A mi querida Eva Cortes que se desvive por mí y mi carrera y a mi marido Dorio que nunca se separa de mi lado y sobre todo gracias, gracias, gracias a mi Santa Cruz De Tenerife que anoche abarrotaron la plaza de la Candelaria para darme tanto amor!!! Mi Amor Eterno para todos ustedes!!! Os quieroooo! ❤️🎶", le ha dedicado a la ciudad canaria.