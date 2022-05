El MadBeach de Casa de Campo se suspende este verano por incumplir los horarios en 2021

El evento, que se vendió hace un año como la gran novedad del verano, no repite experiencia. El MadBeach Club fue entre el 24 de junio y el 15 de septiembre un plan para los amantes de la música y la playa... en Madrid. Sin embargo, lo que para los organizadores era un club de espectáculos, shows, deporte y ocio en un ambiente playero con chiringuitos y tumbonas, para los vecinos fue un barullo de ruidos, atascos y suciedad.

También para el Ayuntamiento de la capital, que este año no ha renovado el contrato, tal y como detalla el área de Cultura a 20minutos. "A la luz de una serie de incumplimientos durante la celebración de su edición en 2021, el convenio suscrito entre los promotores de MadBeach y Madrid Destino, con una duración prevista de tres años, quedó resuelto".

Una decisión del que se informó a los promotores al terminar su actividad en 2021 vía burofax, "ya que su actuación fue contraria a lo acordado, tal y como recogen las clausuras del convenio", señalan las fuentes municipales a este medio. De esta forma, este verano de 2022 no habrá música en las inmediaciones de Príncipe Pío y Puerta del Ángel. Es más, "no se celebrará actividad alguna durante los meses de verano".

Los vecinos celebran la noticia como una "victoria", dado que en 2021 salieron a las calles para exigir el cierre del festival. Pero aquí no acaba su lucha. "No podemos dejar de seguir reivindicando que el Escenario Puerta del Ángel vuelva a ser asignado a la Dirección General de Zonas Verdes y no a Madrid Destino, que solo tiene el objetivo de explotarlo y rentabilizarlo sin atender a ninguna otra consideración", señala la Asociación Vecinal Manzanares- Casa de Campo.

Pues, en su opinión, la Casa de Campo y su designación como Bien de Interés Cultural" debe ser respetada". Y "vemos cómo el Ayuntamiento está alojando distintos servicios en la misma y acometiendo obras de asfaltado sin respetar esta calificación. La lucha porque el parque canino de la Escuela de la Vid y los espacios anexos no se convierta en un aparcamiento municipal prosigue", advierte la asociación.