Villacís advierte del cierre de Mad Beach si no se cumple con el horario: "Los vecinos tienen derecho a descansar"

La vicealcaldesa de la ciudad ha dado un último aviso a los organizadores del festival Mad Beach, tras las quejas continuas de los vecinos de Casa de Campo por ruidos pasada la medianoche. "Podría acabar conllevando al cierre", ha dictaminado Begoña Villacís quien, no obstante, confía en no tener que llegar a este extremo. "Es un proyecto interesante porque no es solo de noche sino de día y nos gusta, pero siempre que se respeten las normas".

Unas normas que se han saltado con la caída del sol. "Los vecinos tienen derecho al descanso", ha dicho Villacís en alusión a los horarios de cierre. Si bien el complejo tiene licencia para funcionar hasta las 23.00 horas, la fiesta ha continuado en múltiples ocasiones. El Ayuntamiento de Madrid ha interpuesto a los organizadores dos multas en un solo fin de semana por infringir los horarios deliberadamente.

En este sentido, la vicealcaldesa ha explicado en una entrevista en Onda Madrid que la Policía Municipal va a seguir sancionando a quienes incumplan. Y esto es "a todos: ya sea a la organización o a la gente que merodea tras el cierre y hace botellones provocando molestias a los vecinos".

El alcalde de la capital también avisó este lunes de que va a aplicar toda la ley para evitar que se sigan produciendo estos incumplimientos. Y es que "no es uno, sino dos días. No solo es una infracción grave, sino que va con agravante de reiteración". Así, José Luis Martínez-Almeida insiste en que el Ayuntamiento solo va a autorizar los eventos que sean buenos para la ciudad.