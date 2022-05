Críticas a Carla Barber por sus actividades posparto: "Si te has hecho una cesárea, no se pueden hacer ni un cuarto de cosas que haces"

Carla Barber está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. La llegada al mundo de su pequeño Bastian el pasado 2 de mayo trajo a la influencer la felicidad plena. Sus imágenes representan a la perfección su alegría y vitalidad, pero también han suscitado críticas por parte de sus seguidores.

Es habitual que la ex de Diego Matamoros comparta en sus redes sociales cada paso que da en su vida. Ya lo hacía antes de convertirse en mamá por primera vez, por lo que ahora no iba a ser menos. Está mostrando una etapa posparto muy diferente a la convencional, pues no rechaza cualquier tipo de plan.

En una de sus últimas publicaciones, Carla Barber aparece disfrutando del buen tiempo en Lanzarote, lugar al que ha viajado por primera vez con su bebé. En la imagen se puede ver a la influencer mostrando una increíble silueta impropia de los días posteriores al parto, lo que ha dado pie a pensar que pueda haberse hecho algún retoque estético.

Además, las actividades que está haciendo han propiciado numerosas críticas de parte de sus seguidoras. "No soy madre, pero creo que si te has hecho una cesárea, no se pueden hacer ni un cuarto de cosas que haces", ha escrito una usuaria.

Una razón por la que han llegado ese tipo de comentarios el tiempo que no está pasando junto a su hijo. "Yo no entiendo que hace días tuvo un bebé y en vez de estar con él y aprovechar el tiempo con él, esté de viaje y de postureo mientras otras personas se encargan de él. No sé, cuestión de prioridades", escribió otra seguidora, mientras que otra no daba crédito porque, según ella, "en la cuarentena no te puedes bañar".