Una fan de Olga Moreno se tatúa su nombre: "Es un ejemplo como madre"

Este viernes 27 de mayo, Olga Moreno ofreció una esperada entrevista en Déjate querer, formato presentado por Toñi Moreno. La mecánica habitual del programa consiste en que una persona le da una sorpresa a otra.

En el caso de Moreno, la persona fue Tania, una de sus seguidoras más acérrimas. Así, y con tan solo 17 años, confesó que se había convertido en su fan a raíz de su paso por Supervivientes 2021.

"Olga Moreno para mí es un ejemplo a seguir tanto como persona como madre. Llevo tatuados el nombre de Olga y el de su hermana, para mí ella lo es todo, me motiva mucho, siempre la voy a estar apoyando, en lo bueno y en lo malo", dijo, sorprendiendo mucho a Moreno.

Además, la joven aseguró que por la inspiración de la ganadora de Supervivientes 2021 había comenzado a sacar buenas notas. "Ella me escribe cartas y me cuenta que yo cambié su vida, que antes no estudiaba pero que desde que me conoció ha empezado a aprobar todo", añadió.

Olga se ha emocionado y no ha podido evitar romper a llorar: "Para mí en estos momentos es muy importante el apoyo y el cariño que personas como Tania me dan, soy yo la que tiene que darle las gracias por sus palabras y por todo lo que me demuestra".