Estos son los cuatro nuevos nominados de 'Supervivientes'

Tal y como se había anunciado, Telecinco emitió este viernes las últimas nominaciones de Supervivientes 2022, aunque se grabaron este jueves y se filtraron, en la gala presentada por Jorge Javier Vázquez. Siguiendo la mecánica semanal, cuatro supervivientes terminaron en la palestra, dos por decisión del grupo y otros dos por nominación directa por parte de los líderes.

La primera fue Marta, que optó por nominar a Anabel pese a que se había planteado votar a Alejandro Nieto para poder salvarse. Igualmente, Anabel nominó a Marta y reconoció que le gustaba haber coincidido con ella, pero que era la única con la que había tenido algún roce.

Ana Luque, en tercer lugar, optó por nominar a Marta, aunque dijo que le daba mucha pena hacerlo. Alejandro también nominó a Marta a raíz de una discusión que tuvieron, y puntualizó que Ana y Anabel eran sus principales apoyos.

Por todo ello, Marta se convirtió en la nominada del grupo. Ignacio de Borbón, como recién nombrado líder, tuvo que elegir a otro nominado, y terminó siendo Anabel Pantoja. "No es fácil elegir a alguien en este momento, pensándolo ahora un poco, creo que la nominada será Anabel, no por nada en especial", explicó.

En el otro grupo, el de los nuevos Royales, Tania nominó a Kiko, basándose en que "le encanta y le pone feliz estar nominado, le pone, me gusta verle feliz así que le voy a nominar a él". El siguiente fue Nacho, que eligió a Tania. "Hemos tenido nuestras cositas y es lo que hay. Es la única con la que me puedo llevar peor de momento, pero no fatal", dijo.

Anuar y Tania nominaron, también, a Kiko. Este, sin embargo, optó por Tania. Matamoros se convirtió así en el nominado semanal. Mientras que el nominado del líder, Yulen Pereira, resultó ser Nacho Palau. "Hemos arreglado todo ya, pero de los seis que somos es la persona con la que menos he conectado", aseveró. Así, la lista definitiva de los nominados fue Anabel Pantoja, Marta Peñate, Kiko Matamoros y Nacho Palau.