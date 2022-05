Tania Medina le pide matrimonio a Alejandro Nieto en 'Supervivientes 2022'

Este jueves 26 de mayo, Telecinco emitió una nueva entrega de Supervivientes. La gala comenzó con varios momentos románticos, como el reencuentro entre Tania Medina y Alejandro Nieto después de que, el pasado jueves, los grupos cambiaran y se separaran.

"Dentro de un año, me quiero casar. Se lo quiero pedir yo. Siento que nosotros estamos conectados y que yo voy a morir con él. Es una conexión mental, espiritual… Cuando él y yo estamos solos es perfecto", dijo la canaria en un vídeo que escuchó el modelo, muy ilusionado.

"Junto a mis padres y mi hijo, ella es lo que más amo en el mundo", añadió Nieto. Entre muchas lágrimas, se dijeron que se habían echado de menos el uno al otro, se deshicieron en halagos y Tania Medina terminó pidiéndole matrimonio al andaluz, aunque puntualizó que volvería a hacerlo fuera y de una manera más original.

"Sabía que te quería mucho y que quería pasar el resto de mi vida contigo, pero me he dado cuenta aquí de que eres muy importante, que te admiro como persona, que me encanta quién eres y que, si me das la oportunidad, espero hacerte muy feliz. Me encantaría levantarme contigo, olerte y pasar muchos momentos con todas las personas que nos rodean. No te voy a defraudar. Me gustaría casarme contigo, ¿a ti te gustaría?", preguntó, aunque ya conocía la respuesta, pues el andaluz también le pidió matrimonio en otra ocasión.

La pareja continuó acaramelada durante toda a gala y ni siquiera rompieron el buen momento entre ellos las acusaciones de Marta Peñate, que aseguró que Nacho Palau le había contado que el modelo hacía comentarios muy groseros sobre ella y aireaba sus encuentros sexuales sin ningún tipo de respeto. Sin embargo, Tania optó por creer a su novio, que dijo que lo había dicho en un tono muy distinto, y optó por celebrar el amor.