El entrañable mensaje de una madre al 'streamer' Alexelcapo por haber "transmitido el amor por la lectura" a sus hijos

A veces entre los números de seguidores y de espectadores, es fácil perder la perspectiva de lo que hace. Sin embargo, el streamer Alexelcapo ha recibido este pasado jueves un mensaje que le ha demostrado la importancia que tiene para muchos de los adolescentes que le siguen.

El mensaje, no obstante, no eran de sus jóvenes fans, sino de su madre. Esta mujer se ha mostrado muy agradecida por el club de lectura del autor de fantasía y ciencia ficción Brandon Sanderson.

El mallorquín es muy fan de sus novelas y no duda en darles promoción de manera gratuita en su canal, hasta el punto que organizó una serie donde animó a sus seguidores a leer y comentar con él sus libros.

Mereció tanto la pena hacer el club de lectura ♥️♥️ pic.twitter.com/XFiUEpodql — Alexelcapo (@EvilAFM) May 26, 2022

Así, según ha comentado esta emocionada madre, ha conseguido, al menos en dos hijos, despertar la pasión por la lectura. "No soy amante de los videojuegos, pero he de confesar que tú has logrado cosas que yo no he podido, les has transmitido el amor por la lectura y otros valores que jamás pensé que podrían adquirir de un streamer", comienza la carta.

"Te quiero dar las gracias porque tu mensaje llega muy lejos y los chicos te escuchan y te admiran", continúa: "Para mí ya formas parte de la familia porque siempre estás en el salón de mi casa". Unas palabras que Alex ha compartido con la frase: "Mereció tanto la pena hacer el club de lectura".

Un tierno tuit viral que se ha llenado de más seguidores asegurando que gracias a él han tomado un hábito en leer que las lecturas obligatorias del colegio nunca consiguieron.