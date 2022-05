Si crees en lo paranormal posiblemente no te guste el último vídeo de Pantomima Full: "OVNI: Obcecado Viendo Nuevos Invents"

Ruidos, sensaciones, presencias, objetos del espacio exterior... hay quien cree fervientemente en esas cuestiones. Y como casi cualquier perfil de persona conocida, los creyentes en lo paranormal también tienen ya su vídeo de parodia de Pantomina Full.

El dúo cómico formado por Alberto Casado y Rober Bodegas ha publicado su tradicional vídeo de los viernes y en esta ocasión lo protagoniza un personaje que cuenta todos los sucesos paranormales que le han ocurrido, a lo Carol Anne en la película Poltergeist, pero más talludito.

"No es que crea en lo paranormal, pero sí me creo que haya algo, tipo energías o algo así, porque al final hay cosas que no tienen explicación lógica", dice el personaje. "Ante la duda, lo imposible", dice el rótulo que aparece a continuación dándole la réplica sarcástica.

En un ocasión el personaje dice haber sentido mientras dormía un tirón de brazo y a la mañana siguiente supo que su tía estaba en el hospital, en lo que otro rótulo define como "Paranormal casuality".

El personaje también llegó a ver un objeto brillante extraño al más puro ovni, en una carretera de Galicia, convirtiendo las siglas se Objeto Volante No Identificado en un "OVNI: Obcecado Viendo Nuevos Invents".

Y si se trata de contactar con espíritus y el vaso de la ouija se mueve "solo" es que está siendo "vasilado", porque "no ha visto cosas que no creerías".