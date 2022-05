Una mujer sueca afincada en Torrevieja invita a la vez a cincuenta chicos que conoció en Tinder, fingiendo que es su cumpleaños

Fanny Blom, de 19 años, es una joven sueca que actualmente está residiendo en la costa española, en la localidad de Torrevieja, en Alicante. Allí fue donde llevó a cabo un curioso plan: invitar a 50 de sus 'match' en Tinder a la misma hora, el mismo día y en el mismo lugar.

En un vídeo de TikTok que acumuló 766.000 visitas, Fanny explicó: "Falsifiqué mi cumpleaños e invité a mis conocidos de Tinder al mismo club".

Finalmente se presentaron cinco de los hombres con los que ella había estado hablando tras darse ambos un 'me gusta' en la conocida aplicación de citas. Ninguno de ellos sabía que habría otros pretendientes, pues a todos les dijo que era su cumpleaños y que solo irían algunos de los amigos de la cumpleañera. Esos amigos eran las otras citas.

"Fingí mi cumpleaños porque sería más fácil convencer a la gente de que viniera en esta fecha exacta", explicaba la joven, que se regocijaba de haber conseguido además beber gratis.

"Fue fácil obtener bebidas gratis con el sombrero de cumpleaños que llevaba puesto, el salario aquí no es tan bueno, así que para ahorrar dinero falsifiqué mi cumpleaños", explicó, matizando que las bebidas no vinieron de sus pretendientes.

Volviendo a las citas, explicaba: "Creo que aparecieron cinco [contactos de Tinder]. Fue difícil para mí recordar cómo eran porque como escribí a tantos en Tinder no pude relacionar sus fotos".

"Extrañé a dos muchachos que llegaron un poco más tarde y tuvimos algunas discusiones en mi grupo de amigos, así que nos fuimos un poco temprano", decía la joven sobre la velada, en la que se hizo fotos con varios de los hombres a los que había engañado.

"¡Me llegó una foto por Snapchat de uno de los muchachos que vino después y era una foto con rosas para mí!, contaba de uno de los chicos que llegaron después de que se fuera.

A lo largo de la noche Fanny ponía excusas a unos y otros para poder leer los mensajes de Tinder y comunicarse con otras citas.

"Necesitaba decir que iba al baño para poder tratar de encontrar a los otros", y a pesar de eso "nadie se dio cuenta de lo que estaba haciendo, aunque un tipo estaba celoso cuando estaba con algunos de mis amigos", decía la joven.

Finalmente, ninguno podrá volver a quedar con ella. "No creo que los vuelva a ver... un chico era lindo pero estaba encima de mí y eso no me gusta", decía Fanny para finalizar.

La joven sueca presume en su red social de usar Tinder, por ejemplo, para cenar gratis. "Yo de camino a una cita de tinder para conseguir una cena gratis", dice en otro vídeo a bordo de una barca. "Aseguraos de usar Tinder de la manera correcta, chicas", añade.

En otro de sus clips, también pone retos: "Si este vídeo llega a 50.000 'me gusta' invito a una cita a un hombre mayor de 50 años", dice.