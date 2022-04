¿Eres el que pringa siempre poniendo el dinero en las quedadas? Pantomima Full te ha dedicado un vídeo

"Tenemos un cumple y me ha tocado a mí ir a por el regalo, cosa que ya sabía que iba a pasar porque es que en los últimos diez años todo el mundo ha estado ocupado el día del regalo. ¡Qué mala suerte!". Si el lector se siente identificado con esa situación el último vídeo de Pantomima Full es para él.

El dúo cómico formado por Rober Bodegas y Alberto Casado ha publicado su habitual vídeo paródico de los viernes, en el que en esta ocasión se fijan en ese amigo que siempre acaba ocupándose de todo y encima pierde dinero.

"Destino: El Palmar", dice uno de los rótulos sobre el personaje protagonista del vídeo, que es el que siempre se encarga de organizar las vacaciones de su grupo de amigos.

Él también es el que cuando va a una casa lleva todas las provisiones, cargado con comida y bebida que tiene que pagar él, porque nadie se preocupa de pagarle, cosa que también le pasa cuando reserva las pistas de pádel.

"No sé cómo lo hacen los demás, pero a mí no me pagan y prefiero no compartir que estar persiguiendo para que me paguen", dice el personaje sobre compartir las cuentas de plataformas de vídeo, en las que su contraseña es debes3meses.

La solución que encuentra finalmente es pedir el dinero por Bizum para que lleguen las notificaciones y no puedan decir "se me ha olvidado".