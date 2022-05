Cómo afectará la influencia de Venus a cada signo del zodiaco

Venus, el planeta del amor, los placeres, la armonía, la belleza, la paz y la concordia entró en su propio signo de Tauro el día 28 de mayo, alcanzando por tanto una influencia máxima al encontrarse en su propia casa. Y con ocasión de ello aprovecharemos esta semana para hablar de cómo influye este planeta cuando transita por cada signo del Zodiaco, donde desplegará sus mejores influjos y favorecería la felicidad y por el contrario donde lo podría tener más difícil y dificultar el logro de todas las cosas que representa.

Aries

En esta posición Venus tiene dificultades para desplegar sus mejores influjos, y es que el planeta del amor se encontraría aquí en el signo de la guerra. Los sentimientos adquieren unas formas muy apasionadas y la sensualidad es sustituida por un ardiente erotismo. De un modo inconsciente estos nativos tienden a tomarse el amor y conseguir a la persona amada como si se tratara de una campaña militar. Son impulsivos, francos, directos y van al grano desde el principio. Felicidad intensa seguida de desengaños.

Tauro

Aquí Venus se halla en su propio domicilio y por lo tanto posibilitado para dar lo mejor de sí y asimismo favorecer el logro de las cosas representadas por este planeta: amor, placer, concordia, armonía, belleza, refinamiento, la paz y solución de conflictos. Propiciaría una gran inclinación al amor y los placeres terrenales de todas las clases: sexo, comida, confort, lujos y goces de todas las clases. Hace a la persona físicamente atractiva y de una naturaleza bastante sensual y voluptuosa. Da una gran capacidad de amar.

Géminis

En este signo frío e intelectual Venus se vuelve más cerebral e inteligente. La mente tiende a sustituir al corazón y por ello tienen más facilidad para llevar a la realidad sus sueños sentimentales y eróticos pero al mismo tiempo quizás menos capacidad para ser realmente felices. Favorece una vida amorosa plural, rica en romances pasajeros o habrá que elegir entre dos grandes amores, o también podría haber dos uniones amorosas importantes a lo largo de la vida. Logrará el amor de otros por su inteligencia.

Cáncer

La sensualidad de Venus se combinará aquí con la profunda sensibilidad de este signo lunar y se producirá un gran incremento de la misma junto con el lado romántico. El amor se centra sobre todo en el ámbito del hogar y el entorno familiar. Aquí Venus exalta la ternura, la bondad, el deseo de proteger y nutrir al ser amado. El amor se tiñe de rasgos maternales y los sentimientos son mucho más importantes que el sexo y placeres. De modo casi literal tienden a disolverse o fusionarse con la persona que aman.

Leo



En este signo el amor adquiere características “solares”. Estas personas pondrán el listón tan alto a la hora de elegir su pareja que corren el riesgo de sufrir desengaños e incluso de no poder encontrar ese gran amor que tanto anhelas y necesitan. Pero frente a su gran idealismo estas personas también están sometidas a fuertes pasiones eróticas. Sus afectos son cálidos y sinceros y siempre tienden a ver el lado bueno de sus semejantes. Están dotados de un gran atractivo tanto físico como también en personalidad.

Virgo



En el signo de la virginidad y la castidad es uno de los lugares donde peor se encuentra Venus y tendrá más dificultades para ejercer sus mejores efectos. Favorece las inhibiciones anímicas y la timidez, los temores inconscientes y el bloqueo o represión de los impulsos e instintos eróticos, todo ello unido a un fuerte sentido crítico que generaría insatisfacción, ansiedad, pesimismo o amargura. Tiende a los amores platónicos o a encontrar el amor ya en la segunda mitad de la vida. Hay numerosos solteros.

Libra

Venus se hallaría aquí en su propio domicilio, igual que en Tauro, y puede desplegar sus mejores influjos. Favorece el amor, la amistad y sobre todo las uniones y emparejamientos no solo de amor sino de cualquier otra naturaleza. Venus en este signo también propicia la belleza y el atractivo, tanto físicos como de personalidad, la dulzura, el encanto y todas las habilidades sociales. Otorga una habilidad innata para llegar al corazón de los demás y hacerse de querer, también para buscar los puntos de armonía y unión.

Escorpio

Esta no es una buena posición para Venus, el planeta del amor, al tratarse de uno de los signos más guerreros y afín a la muerte. Aquí el amor se transforma en pasión y la ternura en ardor sexual. Los sentimientos cobran una enorme intensidad, profundidad y persistencia. Puede pasar del amor al odio y hacer más daño a los que más ama. Naturaleza extremista y radical, oscila entre ángel o demonio. Propicia amores tormentosos y terribles sentimientos de celos y posesión. Crisis y renacimiento por el amor.

Sagitario

Aquí la influencia benéfica de Venus se junta con la del otro benéfico, Júpiter por lo que es un signo muy afín para Venus. Favorece el éxito en lo sentimental y la realización de los deseos. Pero también propicia la pluralidad, la tendencia a los cambios, ama la independencia y libertad, huye de las ataduras y las escenas de celos. Exalta la amistad y le mueven elevados ideales pero también grandes pasiones sexuales y atracción por toda clase de goces y placeres carnales. Es un seductor nato y con buena estrella.

Capricornio

Este signo de naturaleza espartana y severa no es una buena posición para Venus ya que no favorece la felicidad ni el pleno disfrute del amor puesto que sus metas van en otra dirección. Grandes pruebas en el amor y dolorosos choques entre las ilusiones y la realidad, lo que el corazón siente y desea no va en la misma dirección que lo que dicta la razón, el sentido del deber o la obligación. A menudo represión o inhibición de los sentimientos y pasiones. La felicidad se logrará en la segunda mitad de la vida.

Acuario

En este signo Venus se vuelve vanguardista y anti convencional en el amor y muchas veces también en el sexo. Le encanta experimentar y abrir nuevos caminos. Le atrae todo lo que es diferente y las relaciones poco corrientes e incluso mal vistas por la sociedad. Detesta las ataduras tanto sociales como emocionales por ello la relación ideal para ellos es sobre todo la amistad y la pareja de su vida deberá ser también su mejor amiga. Su unión ideal es la unión de almas y buscara encontrarse con su alma gemela.

Piscis

Venus se halla aquí en exaltación, es decir se trata de una de las mejores y más potentes posiciones de este planeta, en la que muestra sus más excelsas cualidades. Aquí encontramos el amor que da sin esperar nada, que se sacrifica por sus seres queridos o renuncia al amor o los placeres por una noble causa. Un amor que roza lo espiritual o lo místico. Bondad, caridad, compasión pero también una tendencia a amar a quien no se lo merece y a sufrir dolorosos y grandes desengaños. El amor como entrega plena.