Santiago Mainar, el condenado por el crimen de Fago, afirma no querer salir de la cárcel en tercer grado

Lleva 15 años en prisión de los 20 que debe cumplir, por lo que podría solicitar el permiso de tercer grado, sin embargo, Santiago Mainar, el condenado por el crimen de Fago, ha comunicado que no quiere salir de la cárcel, según ha confirmado Heraldo de Aragón.

Esta no es la primera vez que Mainar afirma que no quiere beneficios penitenciarios. Cuando cumplió cinco años de cárcel y catorce, podría haber accedido a salidas a la calle, pero ha preferido no reclamar ese derecho, como hizo en una carta publicada en 2018 en la que confesó que "nunca había solicitado un beneficio penitenciario ni le interesaba".

El comportamiento en El Dueso, en el centro penitenciario cántabro en el que se encuentra, le ha llevado a ser apto en varias ocasiones par tener varias salidas terapéuticas recomendadas por el psicólogo de la prisión. Los destinos de estas salidas ha sido la biblioteca pública de Santander para hacerse socio y coger libros y una zona próxima a la prisión.

"Mi hermano es una persona culta y con un espíritu crítico, muy diferente del resto de los presos, pero se está destrozando la vida al no salir de la cárcel por no querer solicitarlo. Creo que tiene derecho a salir”, afirma la hermana de Mainar, según declaraciones recogidas por Heraldo de Aragón.

La hermana de Santiago asegura que él se sigue sintiendo "inocente" del crimen de Fago, pero que también ha sufrido con vecinos y amigos, por lo que le ha confesado que "no piensa volver a vivir en Aragón cuando salga" en 2027, momento en el que tendrá 73 años.

Además, Mainar ha afirmado durante todos estos años no creer en el sistema y ser muy crítico con la Administración; por eso no ha reclamado nunca un beneficio penitenciario para que el Estado tenga la obligación de aplicárselo.

El autor del crimen de Fango fue trasladado en junio de 2011 al centro penitenciario en Cantabria por decisión de la exdirectora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, tras haber protagonizado algunas protestas en la prision de Zuera.