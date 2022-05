El voto de los colombianos residentes en España: "Estas elecciones son críticas, van a cambiar el país"

"Los que vengan a votar tienen que mirar primero en qué mesa les toca", informa reiteradamente una funcionaria a las puertas del consulado de Colombia en Madrid y señala el panel situado a tal efecto en un extremo de la calzada, junto a la acera. Quienes se han acercado a depositar su voto buscan entonces su cédula de identidad en un listado con miles de números o hacen la consulta a través de un código QR. El país celebra este domingo elecciones presidenciales y los colombianos residentes en el exterior pueden acudir a las urnas desde el pasado lunes. Independientemente del candidato que apoyen, existe entre ellos el sentimiento generalizado de que es urgente un cambio y esta vez se ve más cerca que nunca.

"Me cansé de tanta desigualdad, de tanta injusticia, de que siempre gobiernen las mismas familias... Mi apuesta es por Petro. Aunque tampoco me fío al 100% de lo que pueda llegar a hacer. A lo mejor dentro de un año me estoy arrepintiendo, pero quiero apostar por que las cosas no sigan igual", manifiesta Álvaro Ruiz apoyado en uno de los coches que se encuentran aparcados en la calle Alfonso XI. Este jubilado, que lleva casi 40 años en España, califica la situación de su país de "complicada", término muy usado por quienes son abordados por este diario. Algunos incluso la tildan de "crítica" y hay quien habla de "máxima tensión".

Álvaro Ruiz Vega, a las puertas del consulado de Colombia en Madrid. Jorge París

Colombia elige a su presidente en un sistema de doble vuelta si ninguno de los candidatos logra al menos la mitad más uno de los votos. La contienda se libra en esta ocasión entre cuatro aspirantes y los sondeos sitúan como favorito a Gustavo Petro, del Pacto Histórico. En segunda posición se ha venido situando Federico 'Fico' Gutiérrez, de la coalición Equipo por Colombia, pero tiene a Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, pisándole cada vez más los talones. Lo contrario le ha ocurrido a Sergio Fajardo, de la coalición Centro Esperanza, quien a lo largo de la campaña se ha ido desdibujando y ha pasado de contar con el 19% de los apoyos a caer hasta el 6.

Si Petro gana será la primera vez que la izquierda gobierne en Colombia y si Gutiérrez no pasa a la segunda vuelta se verá como un batacazo histórico para la derecha. Hernández está considerado el Donald Trump colombiano y Fajardo representa el centro liberal. Como "liberal de centro, por herencia y por convicción" se autoproclama precisamente un hombre mayor que sale del edificio tras haber depositado su voto. No quiere decir su nombre ni tampoco aclarar a quién apoya, pero responde que el líder del Centro Esperanza puede ser una buena opción: "Fue un buen gobernador de Antioquia. Es paisa, de una región emprendedora. Desgraciadamente es el que menos opciones tiene". Acompañado de su mujer, este colombiano también tiene buenas palabras para Gutiérrez y Hernández. No así para Petro, a quien reprueba que, si gana, "convertirá Colombia en Venezuela".

Johan Lara, colombiano de 25 años. Jorge París

En una postura totalmente contraria se sitúa Johan Lara, que al igual que Álvaro Ruiz se decanta por el cabeza de lista del Pacto Histórico, aunque con mucha más convicción: "Es la persona más capacitada para llegar al Gobierno. Sus propuestas son muy justas con todo el mundo y quiere siempre la unión. Algunos de los otros candidatos quieren seguir en la misma tónica de dividir al país y solo buscan su beneficio y el de los que más tienen. No piensan en el pueblo". Este joven lleva un año en Madrid y cree que con un Ejecutivo de izquierdas sus posibilidades de volver aumentarían: "Muchos hemos tenido que salir para buscar un futuro mejor. Tengo la esperanza de regresar y tener oportunidades allí".

A Ángela Sierra también le gustaría regresar. Salió de su tierra hace seis meses, con el objetivo de aspirar a una vida mejor. "Estas elecciones son críticas, van a cambiar radicalmente la dirección del país. Muchos jóvenes estamos cansados de la derecha. No estoy diciendo que sea de extrema izquierda, pero sí necesitamos un cambio de cómo se hacen las cosas, de ideología… De centro o de izquierda pero no más derecha. Espero que el resultado sea favorecedor para la mayoría de personas en el país y no solo para las clases altas", comenta sin querer concretar su opción política y mientras busca cuál es su mesa de votación, junto al resto de compatriotas que se agolpan frente al panel informativo.

Colombianos votan en las mesas electorales ubicadas en el consulado de Madrid. Jorge París.

La mañana va avanzando y el trasiego de gente aumenta, llegando incluso a formarse una pequeña cola a los pies de las escaleras que conducen a la puerta del consulado. Dentro también hay que esperar. Uno a uno los electores van mostrando su identificación y firman y plasman su huella dactilar en el registro general de votación. Después introducen la papeleta en una de las cajas de cartón distribuidas por una decena de mesas. Funcionarios y testigos -lo que serían apoderados-, velan porque todo se desarrolle en orden.

"He votado a Rodolfo Hernández. Fue alcalde de Bucaramanga e hizo mucho por esa ciudad. Lo veo como una buena opción, para que acabe con la corrupción, para que no sigan robando de las arcas públicas y para solucionar los problemas de seguridad", cuenta Doralicia Castro después de haber hecho todo el proceso. "Siento que cada uno va buscando su conveniencia, sin pensar en las necesidades que tenemos como pueblo. He leído un montón y pienso que ninguno de los dos principales candidatos, ni Petro ni Fico, me representan. En las últimas elecciones he estado votando en blanco y creo que sigue siendo mi opción", afirma por su parte Isabel Zabala pocos minutos antes de ejercer su derecho.

Doralicia Castro, tras haber depositado su voto en la urna. Jorge París

Lejos de su tierra pero muy atentos a lo que allí ocurre, estos colombianos describen un panorama marcado por la corrupción, la polarización de la sociedad, la pobreza, la precariedad de servicios como la educación y la sanidad, la inseguridad y los altos índices de criminalidad. Incluso lamentan que la implementación del acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC hace cinco años y medio siga siendo un desafío.

Las elecciones se producen además un año después del denominado 'Paro Nacional'. Aquellas revueltas en protesta por el proyecto de reforma fiscal se saldaron con la muerte de 80 personas a manos de la Policía. Son muchos quienes censuran al actual presidente, Iván Duque, que se va con una desaprobación que supera el 70%. Abandona el cargo dejando a más de dos tercios de la población trabajando de manera informal y a casi 20 de los 51 millones de habitantes que tiene el país en la pobreza.

En ese contexto, se augura una gran concurrencia de un electorado que históricamente ha presentado altos porcentajes de abstención. En España viven 312.915 colombianos, según los últimos datos del INE, siendo la comunidad latinoamericana más numerosa. De ellos están llamados a las urnas 169.507. La embajada y los consulados han habilitado oficinas de voto en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Palma de Mallorca y Las Palmas. Estos centros estarán abiertos de lunes a viernes de 8.00 a 16.00 horas. El fin de semana estará habilitado el madrileño Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo y el domingo también habrá oficinas operativas en Lugo, Valladolid, Albacete, Málaga, Almería, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Ibiza y Menorca.

Isabel Zabala, de 40 años y natural de Medellín. Jorge París

"La participación se ha triplicado"

La participación de este colectivo fue del 15% en los anteriores comicios, pero ya hay pistas de que aumentará considerablemente. "En lo que va de semana prácticamente se ha triplicado respecto a las legislativas de marzo. El deseo de cambio y de que la gestión mejore están movilizando a los ciudadanos. La situación económica y social de la gente es insostenible. Ha ido a peor con Duque en los cuatro últimos años", cuenta Yolanda Villavicencio, presidenta de la ONG Aesco (América, España, Solidaridad y Cooperación). Ella vive en Madrid, pero la conservación se produce por teléfono mientras ejerce de testigo electoral en Valencia.

Mientras considera que Gutiérrez y Hernández son "parte de lo mismo", Yolanda ve en Petro al mejor aspirante para solucionar los problemas. Reconoce, no obstante, que "fácil no lo va a tener": "Se va a encontrar instituciones acostumbradas a prácticas no decentes y tendrá que combatirlo. Tampoco va a contar con muchos recursos porque la deuda nacional es muy elevada, pero va a tener que sentar las bases para que futuros gobiernos den continuidad a ese proyecto político. Más allá de que gane el Pacto Histórico, se está apostando por un proyecto de Estado que siente las bases de justicia social y de mayor equidad".

Yolanda Villavicencio, presidenta de la ONG Aesco. CEDIDA

Esta activista, que lleva tres décadas en España, muestra su inquietud ante un posible fraude electoral y que "se tuerza la voluntad del pueblo". Remite sus temores a las legislativas de marzo, "cuando desaparecieron 500.000 votos y hubo que volver a hacer un conteo para encontrarlos". "Suponían cuatro representantes en el Senado", apostilla. Mercosur ya ha anunciado que enviará una misión a Colombia para garantizar la transparencia del proceso.

A Yolanda también le inquietan "las amenazas y asesinatos de simpatizantes de las opciones del cambio con las que se está intentando amedrentar a la población". "En el exterior lo vivimos con preocupación por los familiares que tenemos allá. Estamos deseando que llegue el domingo para que todo se aclare y se defina", señala.

"Colombia tiene una democracia muy fuerte"

Alba Lucía Reyes admite que hay preocupación tras "algunas irregularidades" en el recuento de las elecciones de marzo, pero califica de bulos las informaciones sobre fraude, episodios de violencia -"como sí hubo hace muchísimos años"-, o incluso un golpe de estado. "Colombia tiene una democracia muy fuerte y se va a votar con tranquilidad", afirma esta periodista. Natural de Bogotá y residente en España desde hace 20 años, charla con 20minutos en la Casa de América, a escasos metros del consulado, tras moderar una mesa de debate sobre las elecciones.

Ella opina que la izquierda acusa a Federico Gutiérrez de ser el candidato del continuismo y no es así: "Llega a las elecciones por firmas, no se vinculó a ningún partido. Lo hizo muy bien como alcalde de Medellín y quiere apostar por cambiar el país, unirlo y que haya reconciliación. Es una persona que tiene el apoyo del sector empresarial en su mayoría". También destaca de él que es más joven que Petro, quien a sus 62 años lleva 12 en política y ha intentado tres veces llegar a la presidencia. "Militó en la guerrilla del M19 y como alcalde de Bogotá protagonizó bastantes hechos polémicos. No es buen administrador. Hay miedo en el tejido empresarial y en la inversión extranjera, no tanto por un giro a la izquierda como por que gobierne un personaje como él. Lanza muchos mensajes de odio contra las clases altas", añade.

Alba Lucía Reyes, periodista colombiana. Bieito Álvarez

Alba Lucía considera que la propuesta del líder de Equipo por Colombia es la que más garantías ofrece a las necesidades más urgentes de la gente: reformas para el crecimiento y seguridad. "Necesitamos más inversión extranjera, una reforma tributaria bien estructurada, reformar el campo, el turismo, la parte agropecuaria… Y aunque también tiene que haber diálogo y concertación con todos los sectores, necesitamos presidentes firmes, que fortalezcan las fuerzas militares si hay un paro armado e individuos que se mezclan entre los jóvenes para atacar instituciones, robar bancos, destrozar la ciudad…", apunta.

Dicho esto, aboga por que "Colombia elija y los candidatos respeten el resultado". "La gente tiene miedo de que si gana uno y otro se incendie el país y eso no lo podemos permitir", remarca y ve positivo que la ciudadanía esté esta vez tan concienciada. Por un lado, lo achaca a los "desaciertos" de Duque, que intentó una reforma tributaria "que le salió mal", erró al romper las relaciones diplomáticas con Venezuela y "puso en peligro el Estado de Derecho". Y por otro lado, al despertar de la juventud, tradicionalmente apolítica. "Esto es muy importante porque los jóvenes veían en Colombia un país en el que no había nada que hacer y solo pensaban en marcharse. Estábamos perdiendo mucho talento".

"Muchas zonas están abandonas"

Buscando profundizar en sus estudios llegó Andrés Herrera hace 18 años y acabó desarrollando aquí su carrera profesional. Procedente de la localidad de Potosí, en el departamento de Nariño, vive en Bilbao desde 2011. Para él, "Petro tiene un buen diagnóstico de los problemas de Colombia y plantea soluciones". Entre esos problemas este hombre destaca la desigualdad, acentuada por la pandemia. "Colombia es uno de los países más desiguales", lamenta al otro lado del teléfono.

A la lista suma la corrupción, el narcotráfico y la falta de las instituciones en muchas regiones: "Es un estado muy centralizado. El desarrollo ha llegado a las grandes ciudades, pero otras muchas zonas están abandonadas, lo que hace que bandas criminales y grupos paramilitares impongan su ley".

Andrés Herrera, de 44 años, reside en Bilbao. CEDIDA

Junto al líder del Pacto Histórico, Andrés cree que la figura de Francia Márquez, su candidata a la vicepresidencia, supondría "un paso histórico en el proceso de convivencia". "Es una mujer negra, defensora de los derechos humanos y surgida de la clase empobrecida. Sería un paso histórico en el proceso de convivencia", argumenta.

"Colombia ha estado gobernada principalmente por partidos del establishment, que en las campañas electorales siempre han prometido que iban a acabar con la corrupción, el narcotráfico, la guerrilla… Pero las cosas nunca han cambiado. Ahora hay unas candidaturas más progresistas que están buscando otros modelos de convivencia, otros modelos económicos... Es muy difícil derrotar a las maquinarias que siempre han tenido el poder pero creo que desde esa perspectiva nos jugamos mucho en estas elecciones", reflexiona.

"La gente no se siente representada"

Sebastián Peñuela, de 29 años, también se ha asentado en la capital vizcaína. Con parte de familia española, lleva tiempo a caballo entre ambos países, pero ahora proyecta instalarse al menos durante unos cuantos años en este lado del Atlántico. Deja en el otro lado un país "polarizado" por la crisis económica y por una crisis de representación política. "La gente no se siente representada. A mí ningún candidato me representa totalmente", indica.

"Si bien Gustavo Petro puede ser una figura de transformación, también tiene tintes muy autoritarios, gran dificultad para lograr un pacto, problemas para la construcción de colectivos. Federico Gutiérrez supondría darle un premio de continuismo a lo que ha sido Duque. No se merece estar ahí y creo que puede llegar a hacer estallar aún más las tensiones. Rodolfo Hernández es un populista que está intentando cazar a derecha y a izquierda con un discurso muy sencillo pero muy práctico, basado en que no va a dejar que los políticos roben. No está preparado para asumir un país como Colombia. Y Sergio Fajardo es el más coherente pero se ha desfigurado, le ha faltado carácter cuando ha tenido que tenerlo. Me preocupa su figura", analiza.

Sebastían Peñuela, colombiano residente en Bilbao. CEDIDA

Al contrario que Alba Lucía Reyes, Sebastián sí cree que su país está sumido "en una crisis muy profunda de su sistema democrático" e insta al futuro presidente a profundizar en esa democracia. "Espero un compromiso con la implementación del acuerdo de paz y una lucha muy fuerte contra la desigualdad y por el avance hacia unas políticas públicas más garantes con los derechos de los ciudadanos. Esto va a implicar una distribución más equitativa de los impuestos y medidas que están pendientes. Y también va a ser prioritaria la discusión sobre las energías renovables, un paso que no se ha dado", enumera.

"Imagínate lo malo que ha sido el Gobierno de Duque para que una persona como Petro esté a punto de ser presidente. O para que un personaje como Hernández tenga opciones de superar a los partidos tradicionales y plantarse en la segunda vuelta. Si la derecha se queda fuera va a ser inédito", concluye. Con todos los escenarios abiertos habrá que esperar al domingo para conocer el desenlace. Si ningún candidato logra la mayoría suficiente, los colombianos tendrán una nueva cita con las urnas el 19 de junio para elegir al que será su jefe del Estado durante los próximos cuatro años.