Lucía Sánchez explica el éxito que causa en los hombres desde que está embarazada y esclarece su situación amorosa

Lucía Sánchez, exconcursante de La isla de las tentaciones, aclaró que se encuentra plenamente feliz viviendo su estado de embarazo. Asimismo aprovechó para romper una lanza en favor de su expareja, el televisivo Isaac Torres conocido como "Lobo", tras las acusaciones por desentenderse de su futuro hijo: "estáis muy lejos de la realidad".

Con el gracejo propio que caracteriza a la gaditana, esta declaró que se encuentra en una situación espléndida en lo que a ligar se refiere. "Me doy cuenta que a los hombres les dan morbillo las embarazadas", declaró la andaluza en su blog de Mtmad.

Muchos son los mensajes, subidos de tono, que recibe a diario. "Hombres que no me habían hablado nunca", confiesa sorprendida. "Me ofrezco para ser su padre", son algunas de las proposiciones que sus seguidores le plantean, a lo que Lucía impertérrita contesta: "Ya tiene padre".

"Yo tengo un porte muy serio y espanto a la gente, a mí me hablan por Instagram", matiza la influencer. Las fiestas a las que nos tenía acostumbrados se encuentran aminoradas de forma exponencial por el embarazo, lo que le impide conocer a gente en la calle, tal y como asegura.

Aparte, está reacia a encontrar de nuevo el amor: "Yo soy muy antigua, en estos momentos no me apetece". O surge algo muy casual, o por sus intenciones no surgirá: "Si un día voy a un cumpleaños y veo un chaval que me agrade y la cosa fluya sí, pero eso de quedar con un hombre... no, no, no".