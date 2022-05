Representar de forma positiva a las personas de tallas grandes: cómo lograrlo en cinco pasos

Tigress Osborn sabe que la gordofobia es un problema de justicia social. En enero de 2021 se convirtió en la directora de la Asociación Nacional para promover la aceptación de la gordura de Estados Unidos (NAAFA) y, desde allí, lucha para mostrar lo diversa que es la humanidad. "He sido gorda desde que era adolescente", asegura. Entonces, ya se dio cuenta de que las personas como ella no pisaban alfombras rojas ni aparecían en revistas o en la televisión.

Osborn firma un artículo Think with Google en el que refleja como "los gordos" solo existen en publicidad "para vender dietas, ropa o artículos de tallas grandes". Pero no se queda ahí, también apunta varias soluciones para conseguir un mundo más inclusivo en el que las personas con sobrepeso no estén ocultas, sino representadas de forma positiva e igualitaria.

A petición de Google, la NAAFA ha elaborado una sencilla guía con cinco directrices de marketing para mejorar la visibilidad de las personas con cuerpos no normativos y que puedes leer íntegramente aquí. Para Osborn la inclusión empieza dentro de cada empresa mediante la contratación de personas de tallas grandes y asegurando que los espacios de trabajo son accesibles para todos. Pero no solo eso, también considera importante cuidar el lenguaje, y abre el debate sobre la necesidad de usar o no la palabra "gordo". Si quieres conocer su postura, así como todas las soluciones que aporta la NAAFA para deshacernos de estereotipos y ayudar a visibilizar a las personas de tallas grandes de forma positiva, lee el artículo completo en el site de Think with Google.