La nueva edición de Sálvame Fashion Week está trayendo a todos de cabeza: los colaboradores aprendiendo a desfilar a última hora, algunos de ellos quejándose de sus diseños y la propia diseñadora, Ana María Aldón, casi sin descanso.

"Estoy corriendo y sin dormir", ha confesado a Sálvame. "Pero voy a llegar. Si no llego yo, no llega nadie. Me han metido una por la escuadra. En lo que me he metido, madre mía".

En un vídeo sobre su trabajo en este desfile de moda televisado, que se emitirá el miércoles en prime time, Ana María Aldón se ha sincerado con el programa: "Ayer dormí cuatro horas. De 12 a 4 de la mañana. A las 6 de la mañana estoy ya cosiendo. Ocho días sin dormir. No hay cuerpo que lo aguante. Y todas las colaboradoras son muy exigentes. Van a ir como yo quiera al final".

A raíz de esas últimas palabras, Kiko Hernández ha levantado la liebre sobre una de las colaboradoras y su actitud con Ana María Aldón: "Una de ellas te ha dicho que no quiere ponerse el vestido, y que siente que va a hacer el ridículo".

Al final, el nombre ha salido: Lydia Lozano. La colaboradora ha tenido que llamar en directo a Sálvame para limpiar su nombre: "En mi vida he dicho que voy a hacer el ridículo. Me ha llamado Valldeperas para decirme si me gustaba el traje. Pero yo ni lo había visto. No sé de qué color es, no sé cómo voy a llevar el pelo...".