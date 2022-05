El último 'scalextric' se empezará a demoler antes de mayo de 2023: la promesa de Almeida tras la presión de Retiro y Vallecas

Los retrasos en el proyecto de desmantelamiento del último scalextric de Madrid ha vuelto a dividir a los grupos municipales, los mismos que hace año y medio lograron en el Pleno de Cibeles un consenso en torno al futuro de un puente que, más que unir, divide Retiro y Vallecas. Este martes, Más Madrid y PSOE han convocado dos plenos extraordinarios en las Juntas de sendos distritos para reclamar que se cumpla el acuerdo de desmontar la barrera arquitectónica, es decir, el puente de Vallecas. En el fondo de la cuestión, derechas e izquierdas parecen estar en desacuerdo, se culpan incluso de electoralismo. Pero lo cierto es que todos han votado, de nuevo, a favor del desmontaje y reurbanización de la zona.

Y esta es la cuestión con la que se deben quedar los vecinos. Porque a la propuesta aprobada por unanimidad en ambos Plenos para instar al Ayuntamiento a iniciar los estudios y abordar una intervención urbana, se suma la promesa del delegado Borja Carabante: "Los estudios estarán antes de que acabe la legislatura y el compromiso que mantenemos es que antes de que acabe la legislatura se pueden iniciar las obras para resolver el desmantelamiento del puente de Vallecas".

Una promesa que ha puesto en duda la oposición durante las sesiones extraordinarias. Más Madrid, por ejemplo, le ha acusado de llevar "un retraso injustificado de seis meses que harán imposible que las obras comiencen en 2023". Su portavoz, Rita Maestre, afea que el Ayuntamiento haya estado un año y medio, desde la aprobación del proyecto, "sin hacer nada, y ahora sacan del cajón un proyecto de 2006 y dicen que no se puede hacer. No se trata de eso, había que haber trabajo en un nuevo proyecto, haber trabajado un poco y presentar un proyecto nuevo y posible".

Sobre esto, el popular Borja Fanjul ha defendido que "la complejidad de la actuación" les ha obligado a evaluar otras alternativas que van a estudiar "sin duda alguna". De ahí que el Presupuesto de 2022 contempla una partida para la redacción. "Esto no puede suponer una pérdida de tiempo, sino todo lo contrario. La envergadura técnica y económica como esta necesita de una buena planificación".

También los socialistas aprietan al equipo de Almeida. "Es necesario que el PP y su equipo de Gobierno se dejen de excusas, que dejen de estudiar lo estudiado y lo desmonten ya; que regeneren la zona y seamos capaces de crear nuevas zonas verdes en Madrid", señala su portavoz Mar Espinar.

A lo que el delegado reprocha que "no conviene introducir criterios políticos que distorsionen la decisión técnica, porque en este caso es puramente una decisión técnica". En este sentido, Carabante ha explicado ante los medios, que el estudio alternativo al proyecto de 2006 - que hace un mes determinó inviable-, ya se encuentra en tramitación con el objetivo se permita evaluar "cuál es la mejor alternativa para mantener el mismo tráfico, que no se produzca congestión y liberar espacio público para los ciudadanos"

Y es que con el proyecto actual se soterran tres carriles en cada sentido, pero permanecen en superficie otros tres carriles en cada sentido, porque si no no es posible dar satisfacción a las necesidades de movilidad de la zona. "Invertir cerca de 100 millones de euros para que no se recupere espacio público en superficie no tiene sentido", dice el delegado, que busca "resolver lo que ocurre en superficie".

Imagen del 'scalextric' de Puente de Vallecas Jorge París

La propuesta unánime aprobada en Vallecas y Retiro