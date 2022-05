La artista Halsey destapa la obsesión de las discográficas con TikTok: "No me dejan sacar mi próxima canción si no se hace viral"

A estas alturas no es secreto que TikTok está cambiando la industria musical a pasos agigantados. La enorme repercusión que las canciones tienen en la plataforma ha impulsado en el último año la carrera de cientos de artistas nuevos. Sin embargo, está comenzando a tener efecto negativo en los ya establecidos.

Aunque el público ya había comenzado a adivinar la importancia que las discográficas le estaban dando a esta difusión, ahora la artista Halsey ha revelado hasta que punto las empresas valoran la 'viralidad' por encima de la calidad.

La cantante estadounidense, que estrenó en 2021 su cuarto disco, ha confesado en su propia cuenta de la red social china que necesita crear un "falso momento viral" con su nuevo tema para que su sello le permita publicarlo.

"Básicamente, tengo una canción que me encanta que quiero lanzar lo antes posible, pero mi sello discográfico no me deja", ha escrito en un vídeo: "He estado en esta industria durante ocho años, he vendido millones de discos y mi compañía discográfica dice que no puedo lanzarlo a menos que puedan fingir un momento viral en TikTok".

La artista se queja de que, tras su éxito, desearía tener más poder de decisión dentro de su propia carrera. Sin embargo, ahora está en mano del algoritmo que pueda continuar sacando música. Precisamente por eso, ha incluido en el clip un trozo de dicha canción y está claro que está dando resultado, pues ya tiene más de 8 millones de reproducciones.

"Todo es marketing", ha añadido molesta: "Y lo están haciendo con todos los artistas en estos días. Solo quiero lanzar música, hombre y merezco algo mejor. Estoy cansada".

Una crítica que más cantantes habían hecho, pero que no habían tenido tanta repercusión. La cantante de Florence and the machine ya "pidió ayuda" porque la habían "suplicado que hiciera tiktoks de lo-fi". Al igual que Doja Cat, que expresó su cansancio porque la pidieran por "octava vez en una semana" que grabara un TikTok.

what tiktok has done to the music industry is upsetting like… pic.twitter.com/bSJ0EIVfv1 — allure (@alluregaga2) May 22, 2022

La respuesta del sello

Lejos de enfadarse o ceder, Halsey ha explicado que Capital Music Group, la empresa con la que ha firmado, sigue sin darle una fecha para publicar la canción, a pesar de ya tener hasta videoclip grabado y terminado. Sin embargo, han confesado estar contentos con los números de TikTok, aunque sea arremetiendo contra ellos.

Talked to my label tonight after my tiktok tantrum. They said “wow the tiktok is going really strong!” I was like ok cool so can I release my song now? They said “we’ll see!” 🙃 tell me again how I’m making this up. — h (@halsey) May 23, 2022

"Ya veremos que hacemos", ha asegurado Halsey que han respondido. Además, se ha lamentado que al ser ellos los dueños del tema, ella no puede tomar la decisión de publicarla independientemente. Por lo que está atrapada.

at this point i don’t know what to do because I told the truth about what’s happening and now I STILL don’t have a release date AND some of you think I’m lying about this whole fiasco. so I’m double fucked lol. if you have questions, I have answers. I have nothing to hide. — h (@halsey) May 23, 2022

En este momento de frustración, ha revelado más ocasiones en la que no ha podido publicar las canciones o los videoclips como quería. No obstante, ha asegurado que nunca habían paralizado un proyecto suyo "de esta manera", buscando un "objetivo imaginario" de números en redes sociales.